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06 Temmuz 2017 Perşembe 14:54

Berova Erdal Abit Anaokulu Ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin Yapılacağı Arazide İnceleme Yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Lefke Gemikonağı bölgesinde yapılması planlanan Anaokul ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi için bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Berova Erdal Abit Anaokulu Ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nin Yapılacağı Arazide İnceleme Yaptı
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Lefkoşa, 6 Haziran 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Lefke Gemikonağı bölgesinde yapılması planlanan Anaokul ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi için bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Bakan Özdemir Berova ile bakanlık ve bölge yetkililerinin gerçekleştirdiği incelemede, hazırlanan okul projesine bağlı olarak yeni binanın inşa edileceği bölge ile ilgili yer tespiti yapıldı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Özdemir Berova inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yeni okul için belirledikleri arazinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olduğunu belirterek, arazinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayesine verilmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bu görüşmeler doğrultusunda tespit ettikleri arazinin bakanlık himayesine geçirilmesi adına gerekli yasal işlemlerin yapılmasına başlandığını ifade eden Berova, arazinin eğitim amacı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na verilmesine ilk andan itibaren olumlu yaklaşan ve yasal işlemleri hızlandırarak, kolaylık sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Anaokul ve okul öncesi eğitim merkezi olarak planlanan okulun proje çizimlerinin hazır olduğunu ve okulun arazi içerisindeki yerleşimini görmek üzere bölgede inceleme gerçekleştirdiklerini belirten Berova, gerekli yasal işlemlerin yapılması ve üç buçuk dönüme yakın arazinin bakanlık himayesine alınmasının ardından okul inşaatının hemen başlayacağını söyledi.

Özdemir Berova, okulun isminin de değiştirilmeyeceğini ve Erdal Abit Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi olacağını ifade etti.

Yeni okulu yeni eğitim öğretim yılı içerisinde yapmayı planladıklarını da ifade eden Özdemir Berova ayrıca bakanlık olarak altyapı çalışmalarına yaklaşık 20 milyon TL ayırdıklarını, okulların kapanmasıyla hazırlanan projelerin ihale süreçleri ile birlikte tamamlandığını ve çalışmaların başlayarak hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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