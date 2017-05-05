Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Atleks Sanverler Ortaokulu’nun bahar şenliğine katıldı ve yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle birlikte ailelerinin de katıldığı, stantların kurulduğu ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği bahar şenliğinde konuşan Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Mevlanaoğlu, okullarına gösterdiği önemden ve düzenledikleri etkinliğe katılarak kendilerini onurlandırmasından dolayı Bakan Özdemir Berova’ya teşekkür etti.

Eğitim öğretim yılı boyunca hem okul idaresi hem de öğretmenlerinin özveri ile çalıştıklarını belirten Mevlanaoğlu bahar şenliği ve yıl sonu sergisinin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladı ve öğrencilerinin gönüllerince eğlenmelerini istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, eğitim – öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bu dönemde okullardaki derslerin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de artarak devam ettiğini, yoğun programına rağmen böylesi etkinliklere katılmak için zaman ayırdığını belirtti.

Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk ifadesini gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu ve bütün yorgunluklarını unuttuklarını dile getiren Berova, yoğun ve yorucu akademik yılın sonlarına doğru böylesi etkinlikler ile öğrencilerin hem eğlenme hem de hazırladıkları eserleri sergileme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bakan Özdemir Berova konuşmasının sonunda Atleks Sanverler Ortaokulu ailesinin hazırladığı etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencileri eğiten ve onlara yol gösteren öğretmenlere teşekkür etti ve tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılarının devamını diledi.

(AK/HA)