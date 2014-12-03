Berova, Antalya’da Çeşitli Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 3 Aralık 14 : 19. Milli Eğitim Şurası’na katılmak için gittiği Antalya’da çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile, Engelli ve Engelli Aileleri Rehabilite ve Eğitim Merkezi’ni de ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Antalya Engelli Aileleri Rehabilite ve Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Şükran Taçoy ve diğer yetkililerden bilgi alan Berova, merkezin, engelli olanlar ve ailelerine oldukça güzel imkanlar sağladığını gözlemlediğini, böyle donanımlı ve engelli bireylerin her konuda gelişimini de sağlayacak benzer bir merkezin KKTC’de de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile de bir araya gelen Bakan Berova, Antalya’nın özellikle turizm açısından büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Menderes Türel ise, KKTC’yi çok seven bir belediye başkanı olarak bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI