Berova: “anafartalar Lisesi’yle İlgili Haberler Senaryo”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Girne’deki Anafartalar Lisesi’nin “ortadan kaldırılacağı” ve lisenin yerinin “peşkeş çekileceği” ile ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Lefkoşa, 22 Ocak 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Girne’deki Anafartalar Lisesi’nin “ortadan kaldırılacağı” ve lisenin yerinin “peşkeş çekileceği” ile ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Berova, konuyla ilgili ayrıntılı bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Berova,hazırladıkları modern okul projesinin hayata geçmesi ve Anafartalar Lisesi’nin taşınması halinde, lisenin şu anki binasının restore edilerek eğitime kazandırılacağını kaydetti.

Berova şöyle dedi:

“Son günlerde Basın – Yayın organlarında ve Sosyal Medya’da Girne İlçemizde bulunan ve uzun yıllardır ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bilgili, bilinçli, çağa uygun birer birey olarak yetiştirme gayesiyle hizmet veren, ülkemizin geleceğini şekillendirmek adına özveriyle fedakarca çalışan kıymetli öğretmenlerimizinde bulunduğu Anafartalar Lisesi’nin ortadan kaldırılacağı, Lise’nin bulunduğu yerin farklı maksatlar ile başkalarına peşkeş çekileceği, Anafartalar Lisesi’nin tarihi’nin ve ruhunun ortadan kaldırılmak, kısaca yok edilmek istendiği haberleri bizleri derinden üzmüş, böylesi spekülatif sözler ve yazıların hayal ürünü senaryolar olduğunu, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmadığını belitmek istiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli kurumları arasında olan ve devletin gelişimi adına misyon ve vizyon sorumluluğunun bilinci içerisinde hareket eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yaptığımız ve yapacağımız her proje, ülkemizin, siz değerli halkımızın ve geleceğimiz olan nesillerimizin yaşamı düşünülerek hayata geçmiş ve aynı niyetle hareket edilerek hayata geçmeye devam edecektir.

Bildiğiniz üzere Girne İlçemiz bulunduğu konum açısından Kuzey Kıbrıs’ın en çok gelişim gösteren bölgesidir.

Bu nedenle, gerek hükümet gerek ise yerel yönetim, Girne bölgesinin gelişen çağa ve artan nüfusa bağlı olarak değişen koşullara ayak uydurmak, bölge halkına daha kaliteli hizmet verebilmek adına Girne Kentsel Gelişim projesini hayata geçirmek için işbirliği içerisinde çalışmakta ve en uygun zemini hazırlamakta kararlıdır.

Girne Bölgesinde yaşamını sürdüren ve geleceğimiz olan kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin dünya standartlarında, teknolojinin en etkin şekilde kullanıldığı ve fiziki koşullarının modern yapıya sahip binalarda, sağlıklı ortamlarda eğitim almalarının en tabi hakları olduğunu biliyor ve bunu sağlamak için de mücadele veriyoruz.

Bu noktada, geçmiş hükümetler döneminde Girne Karakum bölgesinde yapımına başlanan ancak tamamlanamayan ve yıllardır atıl halde duran karkas binanın bulunduğu geniş arazi içerisine ikinci bir bina inşa edilmek suretiyle, modern laboratuvarlar, sınıflar, spor yapabilmek için sahalar, spor salonu, kültür salonu gibi tam teşekküllü bir okul projesini hayata geçirme arzusundayız..

Ayrıca, eğitimde, çevreye dost, ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarını bu okulda kullanmak suretiyle, güneşi bol olan ülkemizde bu uygulama ile okullarımızda bir ilki başlatma hedefindeyiz.

Bu projeyi neden mi hayata geçirmek istiyoruz?

Zira, yaptığımız çalışmalar ışığında, Anafartalar Lisesi’nin var olan alt yapı ve Fiziki sorunlarına, artan öğrenci sayısına, gençlerimizin kaliteli, modern bir ortamda eğitim alıp sosyalleşmesine, enerjilerini etkin ve olumlu şekilde kullanabilmelerine ayrıca güvenliklerinin bu ortamda en üst seviyede sağlanabileceğine;

Diğer taraftan, Girne bölgesinin gelişiminin ve artan öğrenci nüfusunun yarattığı sıkıntılara bu projenin çözüm olacağına inanıyoruz.

Tabi ki, Girne Belediyesi ile istişare içerisinde, projenin bölgeye uygunluğu dikkate alınarak adım atacağımızı da belirtmek istiyor, böylesi önemli bir projenin Girne’ye hizmet vereceği kanaatini taşıyoruz.

Bunun için proje’nin Kentsel Gelişim çalışmalarına uygunluğunun saptanması ve Kent halkının bunu kabul etmesi bizim için önemlidir.

Olumlu görüş alınması ve kabul görmesi halinde projeyi hayata geçireceğimizi vurgulamak istiyoruz.

Peki Anafartalar Lisesi’nin bulunduğu binalar ve yeri ne olacak?

İLKÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILACAK

Yeni proje’nin hayata geçmesi, Anafartalar Lisesi’nin ismi, öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi ile birlikte Karakum da bulunan yeni binalara taşınması halinde, Girne merkezinde bulunan eski bina, diğer binalar ve arazi yenilenip restore edilerek, ilköğretim amaçlı kullanılacaktır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak düşüncemiz, Girne merkezde bulunan ve gelişen nüfus yapısı çerçevesinde 1000’in üzerinde çocuğumuza en iyi eğitimi imkanlar dahilinde özveriyle vermeye çalışan eğitimci kadrosuna sahip 23 Nisan İlkokulu’nun kullanımına verilmesidir.

Burada hedef, çocuklarımızın fiziki yapısı düzgün modern ortamda, öğrenci sayısının az olduğu, öğretmen- öğrenci ilişkisinin daha sağlıklı boyutta olacağı sınıflarda ve enerjilerini atacakları, daha rahat oyun oynayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanların yaratılmasıdır.

Bu nedenle, okulöncesi eğitime 4 yaşı da dahil ederek, 1. ve 2. sınıfları mevcut ilkokulda, 3. 4. ve 5. sınıfları da yenilenecek ve restore edilecek şimdiki Anafartalar Lisesi’nin yerine taşıyarak, var olan yolun altından veya üstünden yapılacak geçitle birbirine bağlantılı olacak şekilde bir kompleksin bölge çocuklarına hizmet vermesini sağlamak düşüncesindeyiz.

Bu düşüncenin, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilere, özelde Girne merkezine genelde ise Girne bölgesinin tümüne daha sağlıklı eğitim hizmeti vereği inancındayız.

Halkımızın ve eğitim camiamızın, bu gerçekler ışığında gelecek nesillerimizin daha güvenli, daha teknolojik ve ileriye dönük eğitim anlayışını kabulleneceği ve ülke eğitimimizin gelişimine katkı sağlayacağına ve bu yöndeki çalışmalara destek vereceğine inanıyoruz.”

(HÖ)