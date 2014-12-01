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Berova, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkan Ve Heyeti İle Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ü kabul etti.

Berova, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkan Ve Heyeti İle Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ü kabul etti.

01 Aralık 2014 Pazartesi 13:56
Berova, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkan Ve Heyeti İle Görüştü
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BEROVA:“İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ”

 Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ü kabul etti.

Ziyaret sırasında yaptıkları çalışmaları anlatan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Bülbül, bazı ülkelerde bakanlık boyutuyla hizmet veren başkanlığın, aynı zamanda bir yüksek öğretim ajansı olarak hizmet verdiğin belirtti.

Bülbül, bu kapsamda 150 ülkeden 15 bin öğrenciye hizmet verdiklerini kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da, kurumun, binlerce öğrenciye klasik burs anlayışından daha farklı bir şekilde tüm gereksinimleri karşılayacak bir imkan sağlamasından etkilendiğini söyledi.

Berova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile birçok konuda işbirliğine gidebileceklerine inanç belirti.

Bakan Berova, “Birçok konuda işbirliği yapabileceğimiz konusunda ben de hemfikirim. Bu yapılacak işbirliği ile, KKTC üniversite hayatında olan öğrencilere de katkı yapılacağına inancım tamdır. Kurumun diğer ülkelerdeki Türkler ile ülkemizin yapacağı temaslarda bir köprü görevi üstlenebileceğiniz kanaatindeyim” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Özdemir BerovaYurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ü Kabul Etti
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