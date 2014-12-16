Berova, Tamson’u Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, doğa fotoğrafçısı Sami Tamson’u kabul etti.

Tamson kabulde “Kuzey Kıbrıs’ın Orkideleri” kitabını Bakan Berova’ya sundu.

Berova kabulde, ülkede doğa fotoğrafına gönül vermiş çok değerli doğa fotoğrafçıları olduğunu hatırlattı ve bunlardan bir tanesin de Sami Tamson olduğunu söyledi.

Berova, “Tamson yıllardır köşe bucak Kıbrıs’ı dolaşıyor ve fotoğrafladığı bitkileri sosyal medyada paylaşarak doğanın tanıtılmasına katkı koyuyor. Şimdi bu paylaşımlarını daha da kalıcı hale getirmek için bir kitap haline getirmiş. Bu kitap sayesinde doğamızda yetişen orkideler ve türleri hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgiye sahip olabileceğiz. Bu tür çalışmaları sonuna kadar desteklemek gerekiyor” dedi.