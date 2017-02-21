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21 Şubat 2017 Salı 13:22

Berova: “Şehitlerin Anılarını Yaşatmak Boynumuzun Borcu”

Berova: 'Şehitlerin Anılarını Yaşatmak Boynumuzun Borcu”
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MURATAĞA-SANDALLAR-ATLILAR ŞEHİTLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ, MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI BEROVA’YI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, şehitlerin anılarının yaşatılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Hüseyin Güler ziyarette yaptığı konuşmada, varlığını korumak adına Kıbrıs Türk halkının zor dönemlerden geçtiğini, acılar çektiğini ve şehitler verdiğini, bu şehitlerin anısının yaşatılması amacıyla derneklerini kurduklarını ifade etti.

Güler, Muratağa-Sandallar’da katledilen 89 şehidin kabirlerinde olduğunu, lakin o dönemde yapılamayan DNA testlerinin, kimlik tespitini netleştirmek amacıyla bu dönemde yapılmaya başladığını belirtti.

“OKUL VE OKUL ARAZİSİ BAKANLIK UHDESİNE ALINMALI”

Milli mücadele döneminde faaliyette olan Muratağa İlkokulu’nda okuyan tüm öğrencilerin de şehit edildiğini söyleyen Güler, öğrencilerin anısının yaşatılması adına okul ve okulun arazisinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uhdesinde yer almasının en doğru karar olacağına inandıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Güler, Muratağa- Sandallar ve Atlılar katliamından kurtulan isimlerin o acı günlerde yaşananlara dair anlattıklarının yer aldığı “Adım Adım Soykırım” kitabı ve “Gelinciğin Gözyaşları” belgeseli CD’sini Bakan Berova’ya takdim etti.

BEROVA: “VARLIĞIMIZI ACI ÇEKEN BÜYÜKLERE, ŞEHİTLERE BORÇLUYUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova da, bu günlere gelinen süreçte Kıbrıs Türk halkının varlığını devam ettirmek için çok mücadeleler verdiğini ve acılar çektiğini belirterek, “Biz burada varsak, bu makamda görevimizi yapabiliyorsak, bunu, mücadeleyi veren, acı çeken büyüklerimize ve şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Bakan Berova, Muratağa –Sandallar- Atlılar katliamının, milli mücadele yıllarında yaşananların en acı yüzlerinden biri olduğunu kaydetti.

Rum Meclisi’nin, Enosis düşüncesinin yeniden okullarda anlatılması yönünde yasaya onay vermesinin, Kıbrıs Türk halkında tedirginlik yarattığını söyleyen Berova, “Kıbrıs Türk tarafının üzerinde durduğu iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, özellikle etkin ve fiili garantilerin olmazsa olamaz olduğu bir anlaşma çerçevesinde kararlı duruşunun ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Berova, kendilerine ve gençlere düşen görevin, zorluklar yaşanarak şehitler verilerek kurulan KKTC’yi her şekilde müdafaa etmek olduğunu vurguladı.

“ANILARININ YAŞATILMASI BOYNUMUZUN BORCU”

“Muratağa İlkokulu’nda yaşanan acı olay ve orada şehit olan öğrencilerin anılarının yaşatılması hepimizin boynunun borcudur” diyen Berova, yaşananların gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Berova, derneğin şehitlerin hatıralarının yaşatılması düşüncesi ile yaptığı çalışmaları ve bu yönde attığı adımları takdirle karşıladığını kaydetti.

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