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Berova: “Öğretmenlerin çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmekte olduklarını vurgulamak isterim”

Berova: “Öğretmenlerin çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmekte olduklarını vurgulamak isterim”

23 Kasım 2018 Cuma 17:49
Berova: “Öğretmenlerin çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmekte olduklarını vurgulamak isterim”

Ulusal Birlik Partisi(UBP)Girne Milletvekili Özdemir Berova, öğretmenlerin KKTC’nin gelişim ve gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmasında çok özel görevler  üstlendiğini belirtti.

Özdemir Berova 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda,  “Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak çocuklarımızı ve gençlerimizi sevgiyle, fedakarlıkla geleceğe hazırlayan öğretmenlerin çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmekte olduklarını vurgulamak isterim” dedi.

Berova, öğretmenlerin genç nesillerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli kültür ve tarihimize bağlı, evrensel değerlerle donatılmış, birlik ve beraberliğimize, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dostluk ve kardeşliklerine ters düşen her türlü unsurla mücadele edecek güçte ve kabiliyette yetiştireceğine inandığını söyledi.

Son Güncelleme: 23.11.2018 20:59
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