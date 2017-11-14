BEROVA'NIN İSTİFASI MECLİS'E SUNULDU!

AÇOY’UN SUNDUĞU POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’NİN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN TEZKERESİCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak tezkereler görüşülüp onaylandı.Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın partisinden istifa ettiğine ilişkin tezkere de milletvekillerinin bilgisine sunuldu.Toplantıda ilk olarak, öneri sahipleri adına Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, dünkü konuşmalardan aldığı cesaretle yasanın bugün gündeme geldiğini söyledi.CTP Milletvekili Erkut Şahali, oylarının olumlu olacağını söyleyerek, Meclis komitelerinde iki partinin vekillerinin çalışma yapabileceğini belirtti. Şahali, seçim yasaklarının bugün başladığını Meclis’in itibarını korumaya özen gösterilmesini talep etti.UBP Milletvekili Dursun Oğuz, UBP’nin yasa önerisine desteğinin tam olacağını kaydetti.TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Güzel bir olay ama düşündürücüdür. O kadar zaman bekletildi, şimdi seçim gelince yasa gündeme geldi. Olsun da geç olmasın” dedi.DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, yasanın görüşülebilmesi için nisap konusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.Konuşmaların ardından yasa önerisinin ivediliği oy birliğiyle kabul edildi.Bu sırada söz alan Taçoy, sayısal dağılımdan ve komitelerdeki sayılardan bahsedildiğini söyleyerek, Siyasal Partiler Yasası’nın 25. maddesine değindi. Seçim süreci geldiğinden grupların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, maddeye göre bağımsızların durumunun ele alınması gerektiğini kaydetti.Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Siyasal Partiler Yasası’nda öyle bir madde bulunmadığını söyleyerek, iktidarın komitelerdeki dağılımı değişmeye çalışmayacağını umut ettiğini belirtti.Daha sonra, DP Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın partisinden istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okundu. Berova bundan böyle Meclis’te bağımsız milletvekili olarak görev yapacak.Ardından UBP Milletvekili Erdal Özcenk, AKPA toplantılarına katılıma ilişkin raporu okudu.