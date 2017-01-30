Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe Muhtarını Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği ile Mormenekşe Muhtarı’nı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti sırasında konuşan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, birliğin hangi şartlarda kurulduğunu, hedef ve amaçlarını aktardı.

Ummanel, Mormenekşe ile özdeşleşen ve sembolü olan enginarın tanıtımının yapılması ve Kıbrıs mutfağına yeni tatların kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, birliğin çıkardığı ve geçmişten günümüze enginar yemekleri tariflerinin paylaşıldığı “CİNARA” kitabını Berova’ya takdim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, birliğin yaptığı çalışmalar ve yarattığı eserlerin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması düşüncesi ile bu yönde yapılan her çalışmanın arkasında olduklarını söyleyen Berova, bakanlık olarak gereken desteği vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Enginarın, Kıbrıs Türk kültüründeki yerinin önemli olduğunu ifade eden Berova, yetiştirilmesi zahmetli olan bu bitkinin besin maddesi bakımından da zengin olduğuna işaret etti.

Berova, Kıbrıs mutfağında yerini alan enginarın farklı pişirme tariflerinin bir kitapta toplanmasının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir kaynak olacağını vurguladı.