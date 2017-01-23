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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:24

Berova Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Berova Kanser Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti
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BEROVA: “TOPLUMUN TÜM PAYDAŞLARI ÜLKEMİZİ DERİNDEN ETKİLEYEN KANSER HASTALIĞINA KARŞI SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ İLE HAREKET ETMELİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, toplumun tüm paydaşları olarak ülkeyi derinden etkileyen kanser hastalığına karşı mücadelede, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi, gerekli katkının yapılması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova, Raziye Kocaismail Başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) üyelerini kabul etti.

KHYD’nin çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, tedavisinin çok sıkıntılı bir süreç içeren kanser hastalığının tedavisinde gelişen teknolojinin etkili olduğunu ancak bazı tür kanser  vakalarında beklenen etkiyi yapamadığını kaydetti.

Tedavi sürecinde maddi ve manevi olarak etkilenen hasta ve hasta ailesine derneğin verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten Berova, devlet ve dernek işbirliği içerisinde böylesi sıkıntıların daha kolay aşılabileceğine inandığını söyledi.

Erken tanının hayata geçmesinde derneğin yaptığı  katkı, çalışma ve kampanyaların etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Berova bunun, devletin bu konudaki görevini daha erken hayata geçirmesi adına itici güç olduğunu belirtti.

Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu konuda üstüne düşen sorumluluğunu yerine getireceğini de ifade etti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail ise, 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle okullarda “Yaşam Kampanyası” başlatma niyetinde olduklarını belirterek, bunu gerçekleştirebilmek için bakanlıktan destek beklediklerini söyledi.

4 Şubat’ın hem okulların tatil dönemine denk düşmesi hem de kampanya daha etkin katılımın sağlanabilmesi amacıyla kampanya süresini 1-7 Nisan Kanser Haftasını da içine alacak şekilde düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Kocaismail, kampanyanın çocukların yapacakları katkı karşılığında hediye almaları yanında sosyal sorumluluk bilincini de küçük yaşta edinebilmelerini sağlayacağını belirtti.

Kampanya ile Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalığına karşı farkındalık ve duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kocaismail, derneğin verdiği hizmetleri devam ettirebilmesi adına bu tür organizasyonların destekleyici olduğunu da kaydetti.

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