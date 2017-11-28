Berova, hem eğitime, hem topluma zarar verdi!

Bir süre önce hem görevinden hem de DP’den istifa eden Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Özdemir Berova, ülke eğitimiyle ilgili tek bir olumlu işe imza atmak bir yana, eğitimde yarattığı kaos ortamı ve paydaşlarıyla ters düşerek ülke eğitiminin altına adeta dinamit koydu

Attığı her adım ayrı bir tartışma konusu olan Bakan Berova’nın icraatlarından bazı başlıklar:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti alarak Yakın Doğu Üniversitesi’ne sınıf öğretmenliği açma izni vermek

Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari sorunu çözerek yasalar çerçevesinde irade ortaya koymayıp, okulun bir yıl boyunca kaos yaşamasına neden olmak

Sınıfta kalan tüm öğrencileri bedel ödemeden ve hiçbir bilimsel çalışma yapmadan bir gecede aldığı idari kararla bir üs sınıfa geçirmek

Hala Sultan İlahiyat Koleji Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okuldur deyip, kaynağı belirsiz milyonları bu okula aktarmak

Okulların taşımacılık işlerini yandaşlarına dağıtıp bu yönde, yıllık 28 milyon TL harcamak

Mağusa’da yüzyıllık Gazi İlkokulu’nu kapatma kararı verip, gerekli planlamayı yapmadan öğrencileri ihalesiz inşa ettiği baraka ve konteyner sınıflarda eğitim yapmaya layık görmek



Özdemir Berova, partisi DP’den ve Eğitim Bakanlığı’ndan kısa bir süre önce istifa ederek, siyasal yaşamına UBP ile devam etme kararı alarak UBP’den milletvekili adayı çıktı. Özdemir Berova, eylül ayında yaptığı son basın toplantısında icraatlarını sıralayarak, eğitim yılının sorunsuz açılacağına dikkat çekmesine rağmen seçim tarihinin netleşmesiyle koltuğunu daha da garantiye almak için partisi DP’den istifa ederek, UBP’ye geçti.



Berova’nın 17 aylık görev süresi içinde yaptığı icraatlar:



* Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti alarak Yakın Doğu Üniversitesi’ne sınıf öğretmenliği açma izni vermek



*İşbirliği yaptığınız usulsüzlük yapan YÖDAK Başkanı’nın görevden alınması üzerine YÖDAK’ı siyasallaştıran yasayı yapmak



*Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari sorunu çözerek yasalar çerçevesinde irade ortaya koymayıp, okulun bir yıl boyunca kaos yaşamasına neden olmak



*Sınıfta kalan tüm öğrencileri bedel ödemeden ve hiçbir bilimsel çalışma yapmadan bir gecede aldığı idari kararla geçirmek



*Hala Sultan İlahiyat Koleji Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okuldur deyip, kaynağı belirsiz milyonları bu okula aktarmak



*“Erzurum’un kurtuluşuna gidiyorum” diye resmi açıklama yapıp, Yakutiye Medresesi’ne giderek gericiliğe, yobazlığa çanak tutmak



*Okulların taşımacılık işlerini yandaşlarına dağıtarak, yıllık 28 milyon TL harcamak



*Mağusa’da yüzyıllık Gazi İlkokulu’nu kapatma kararı vermek



*Eğitimde gerekli planlamayı yapmayıp, öğrencilere ihalesiz inşa ettiği baraka ve konteyner sınıfları layık görmek



*“Girne’de okul yapacak arazi yok” deyip Anafartalar Lisesi’ni kapatmak istemek



*Görev yapmayan ve görevini suistimal eden müdür ve öğretmenleri koruyup, soruşturma açmamak



*Dipkarpaz Ortaokulu müdürünü yasaları çiğneyerek sendikaya danışmadan anında görevden alırken, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yaptığı için zanlı durumunda olan öğretmene ödeneksiz izin vermek



*Güney Kıbrıs’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye üniversitelerine girişini engellemek. Yasadışı Kuran kurslarına göz yumarak “Ben karışmam polis soruşturma açsın” demek



*Yasalarımıza göre iki yüz öğrencinin okuduğu okullara sekreter verilmesi gerekirken, 50 öğrencinin kayıtlı olduğu okullara bile sekreter vererek, devleti zarara uğratmak



*Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmak için Lefke Avrupa Üniversitesi’ne peşkeş çekmek

Kumyalı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Gazi İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Gemikonağı İlkokulu, Serhatköy İlkokulu’nu kapatmak için girişim yapmak

*Girne’de 83 öğrenciyi sınıf ve yer yokluğunu bahane göstererek okulsuz bırakmak



*Kıbrıslı Türk Öğretmen ve öğrencilerin kimlik bilgilerini Ankara’ya vermek için girişim yapmak



*Kış saati uygulamasına karşı çıkıp, Ankara Hükümeti’ne yaranmak için mazeret üretmek ve bunu “jetlag” ile açıklamak



*Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin laiklik karşıtı Suudi Arabistan kültürü empoze eden uygulamalarına göz yummak



*Bakanlık görev yaptığı dönemde, Teknik Kurul’dan geçip, bakanlar kurulunda onaylanan tasarıya rağmen ilköğretimde yasal düzenlemeye gitmeyerek öğretmen kadrolarını artırmamak



*Yakın Doğu Üniversitesi’ne müşteri sağlamak için Öğretmen Akademisi’ne öğrenci almayıp fakat daha sonra “Ben isterdim ama müsteşarım istemedi” diye açıklama yapmak



*Aylarca emek harcanarak hazırlanan “Öğretmen Nakil Tüzüğü”nü yasallaştırmamak



*Eğitim bütçesinin %75’ini özel okullara ve özel üniversitelere dağıtmak



*Okul kantinlerini partililerine ve Gazeteci Kartal Harman’ın anne ve babasıyla yandaşlarına peşkeş çekmek



*Öğrenci taşımacılığını parti çıkarlarına göre düzenlemek, hurda araçlarla öğrenci taşınmasına onay vermek, şoförleri vaktinde ödemeyen öğrenci taşımacılığını kaosa döndürmek



KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “17 ayda hem eğitime hem de topluma zarar verdi”

Özdemir Berova’nın “Başarılı” icraatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Berova’nın eğitimden anlamayan eğitim bakanı olarak tarihe geçtiğini ifade ederek, görev yaptığı süre içinde eğitime verdiği zararın büyük olduğunu söyledi.

Elcil, “Böyle icraatlar yapan bir kişinin bir daha Bakan ya da Milletvekili olması bu ülkeye yapılacak olan en büyük kötülüktür” diyerek, “Berova bu ülke için bir felaketti” diye konuştu.

Elcil, görevde olduğu süre içinde yapacağı icraatların sakıncalarının kendisiyle paylaşıldığını belirterek, Berova’nın diyalog kurmaktan aciz “Ben yaparım olur” mantığına göre hareket ettiğini belirtti.



“Berova’dan politikacı olmaz”

Elcil, “Bundan dolayı Berova’dan politikacı olmaz” diyerek, Berova’nın koltuk korkusuyla kendi arkadaşlarına ihanet ettiğini, partisini yalnız bıraktığını ifade etti.

17 aylık süre içinde yapılan her şeyin topluma zarar verdiğine dikkat çeken Elcil, Berova’nın Bakan olduğu dönemde yaptığı olumlu bir icraat olmadığını söyledi.

Elcil, “Özdemir Berova şimdi UBP’den aday çıktı. Bir daha böyle bir göreve gelirse bu ülkeye Allah acısın” diye konuştu.



Yenibakış -

Deniz ABİDİN



