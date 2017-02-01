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01 Şubat 2017 Çarşamba 14:03

Berova Halk Dansları Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Berova Halk Dansları Federasyonu Heyetini Kabul Etti
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"KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN VARLIĞI VE DEVAMLILIĞI KÜLTÜREL FALİYETLERİMİZİN ARTMASI VE KORUNMASI İLE SAĞLANABİLİR"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk toplumunun varlığının ve devamlılığının kültürel kültürel faaliyetlerin artması ve korunmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Berova, bugün Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve federasyon üyeleriyle bir araya geldi.

KADİRAĞA: “HALK DANSLARI FİGÜRLERİ KAYIT ALTINDA”

Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa, federasyon ile ilgili bilgi verdi.

Kadirağa, 2006 yılında kurulan federasyonda üç yıl önce göreve geldiklerini belirterek bu süre içerisinde birçok halk dansları figürlerini inceleyip kayıt altına aldıklarını, amaçlarının halk oyunlarını düzene koymak olduğunu belirtti.

Yaptıkları incelemeler doğrultusunda kayıt altına alınan halk dansları figürlerini bir kitap ve DVD olarak derlemeyi planladıklarını söyleyen Kadirağa, çıkarılacak kitap ve DVD’leri, okullara, üniversitelere, gençlik merkezleri ve derneklere dağıtarak eğitmenlerin en doğru şekilde eğitim vermesine imkan yaratmak istediklerini belirtti.

Kadirağa, eğitmenlik kurslarıyla ilgili seminerler de düzenlediklerini ve bu seminerlerin sonunda uygulamalı ve teorik olarak bilgi verilecek eğitmenlere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı bir belge vermek istediklerini sözlerine ekledi.

BEROVA: “KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI VE KAYIT ALINMASI ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise kültürel faaliyetlerin en az eğitim faaliyetleri kadar önemli olduğunu vurguladı ve federasyonun ziyaretinden memnuniyetini ifade etti.

Bakan Berova, kültürel değerlerin korunması ve kayıt altına alınmasının, kültürün gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğuna vurgu yaparak, özellikle halk danslarının, adadaki Türk varlığından itibaren nesilden nesile görsel ve sözel olarak aktarıldığını belirtti.

Berova, bu gibi faaliyetlerin kayıt altına alınıp belli bir nizam içerisinde aslına uygun yapılması adına federasyonun yaptığı çalışmalara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ada’daki Kıbrıs Türk toplumunun varlığının ve devamlılığının kültürel faaliyetlerin artması ve korunmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Bakan Özdemir Berova, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu değerlerin korunamaması durumunda adada Türk varlığından bahsedilemeyeceğini söyledi.

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