Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 15:09

BEROVA: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”

BEROVA: 'DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BEROVA MESAJ YAYIMLADI: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Dr. Küçük’ün duruşunu ve düşüncelerinin, KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş dünyayı yakalamak adına takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Berova, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ün 33. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

15 Ocak 1984'de hayatını kaybeden ve halkın ve Türk milletinin gönlünde çok özel yeri olan Küçük’ü özlem, saygı ve rahmetle andığını kaydeden Berova mesajında “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunun bilincindeyiz” ifadelerine de yer verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA YENİ BİR PARTİ KURULDUĞU AÇIKLANDI “MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA YENİ...
Keser, Kıbrıs Türkünün Gerçek Yaşam Hikayelerini LAÜ Öğrencileri İle Paylaştı Keser, Kıbrıs Türkünün Gerçek Yaşam Hikayelerini...
THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, "FEN FUARI" DÜZENLEDİ THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, "FEN FUARI"...
Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
ÖZGÜRGÜN YURDA DÖNDÜ ÖZGÜRGÜN YURDA DÖNDÜ
Mutluyaka'da Ölü Olarak Bulundu Mutluyaka'da Ölü Olarak Bulundu
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

“MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA...

Haberi Oku