BEROVA: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”

BEROVA MESAJ YAYIMLADI: “DURUŞUNUN VE DÜŞÜNCELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Dr. Küçük’ün duruşunu ve düşüncelerinin, KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş dünyayı yakalamak adına takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.Berova, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ün 33. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.15 Ocak 1984'de hayatını kaybeden ve halkın ve Türk milletinin gönlünde çok özel yeri olan Küçük’ü özlem, saygı ve rahmetle andığını kaydeden Berova mesajında “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunun bilincindeyiz” ifadelerine de yer verdi.