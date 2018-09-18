Berova dönemi bile daha iyiydi!

Deneyimli gazeteci - yazar ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, eğitim bakanlığını ve yeni eğitim yılını değerlendirdiği paylaşımda adeta isyan etti.

Kişmir, sosyal paylaşım platformu facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açiklamada Berova döneminde bile eğitim yılının daha sağlıklı açıldığını belirtti.

İşte o paylaşım:

Okullar açılmış!.. defter yok, kitap yok ve sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin hem başkanı hem de bakanının başında olduğu eğitim bakanlığı bu eksikleri velilerin ceplerinden karşılamasını bekliyor!!! Çok net bir sosyal devlet anlayışı değil mi? Bitmedi!.. okullarda öğretmen yok, masa yok, sandalye yok!!! Peki ne var? Zorunlu din dersi ve öğretmeninden öğrencisine mutsuzluk... bravo 1 ileri 3 geri adım atanlara... Berova döneminde bile daha sağlıklı açıldıydı eğitim yılı...