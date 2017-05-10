Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve YÖK Başkanı İle Görüştü

BAKAN BEROVA TC GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ VE YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

GÖRÜŞMELERDE, SPOR VE YÜKSEKÖĞRETİM KONUŞULDU

Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Berova ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

BEROVA-KILIÇ GÖRÜŞMESİ

Berova, atletizm, basketbol ve hentbol sporlarının Türkiye Şampiyonası Finalleri’nin KKTC’de gerçekleştirilmesini istediklerini, bunun için gerekli altyapıya sahip olduklarını söyledi.

Deplasmanlı lig uygulamasında KKTC’den katılan okulların Türkiye’deki okullarla aynı statüde değerlendirilmesini istediklerini de belirten Berova, ülke hakemlerinin de okul müsabakalarında görev almasını arzu ettiklerini dile getirdi.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, görevlendirilecek ekiplerle bu konular üzerinde detaylı bir çalışma gerçekleştireceğini belirtti, gerekli adımların atılması adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

BEROVA, YÖK BAŞKANI SARAÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Özdemir Berova daha sonra ise YÖK Başkanı Yekta Saraç ile bir araya gelerek, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının ve ülkede öğrenim gören öğrencilerin durumları ile iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği konusunu görüştü.

Berova, ayrıca geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Yükseköğretim Yasası konusunda YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı bilgilendirdi.

Görüşmede, lise öğrenimini Türkiye’de tamamlamış KKTC vatandaşı öğrencilerin KKTC üniversitelerine, KKTC üniversitelerinin giriş şartlarına göre yerleştirilmesi gerektiğini de dile getiren Berova, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

YÖK Başkanı Saraç ise konuşmasında yeni Yükseköğretim Yasası’nın hayırlı olmasını diledi.

Saraç, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin gelişmesi adına gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

BEROVA, LEFKARA KURSU SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Özdemir Berova ayrıca KKTC Ankara Büyükelçiliği ile Ankara Etimesgut Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Lefkara Kursu sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

Bakan Berova’nın YÖK ziyaretinde, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Talim Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Eğitim Kültür Ataşesi Canev Engelkıran da hazır bulundu.





