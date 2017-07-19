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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43

Berova 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı&nbsp; Özdemir Berova, tüm yaşananlara rağmen Kıbrıs sorununun çözülmesini arzulayan tarafın Kıbrıs Türk halkı olduğuna, ancak Türk tarafının, kalıcı ve adil çözüm çabalarının geçmişte olduğu gibi bugün de Rumlar tarafından olumlu bir karşılık bulmadığına dikkat çekti.

Berova 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı Yayımladı
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BEROVA: “TÜRK TARAFININ, KALICI VE ADİL ÇÖZÜM ÇABALARI GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE RUMLAR TARAFINDAN OLUMLU BİR KARŞILIK BULMUYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı  Özdemir Berova, tüm yaşananlara rağmen Kıbrıs sorununun çözülmesini arzulayan tarafın Kıbrıs Türk halkı olduğuna, ancak Türk tarafının, kalıcı ve adil çözüm çabalarının geçmişte olduğu gibi bugün de Rumlar tarafından olumlu bir karşılık bulmadığına dikkat çekti.

Berova 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Berova mesajında tüm Kıbrıs Türk Halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak adına verdiği zorlu mücadelenin taçlandırılması olduğunu belirten Berova, Rumlar'ın adada hakimiyet kurmak amacıyla başlattığı ve fasılalarla sürdürdüğü Kıbrıs Türkü'nü yok etmeye yönelik planlı saldırıların 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile son bulduğunu vurguladı.

Bakan Berova, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı Kıbrıs Türk Halkının haklarının Rumlar tarafından her türlü baskı ve saldırıya başvurularak gasp edilmesiyle başlayan ve Yunan Cuntası’nın darbesiyle doruğa ulaşan Kıbrıs Türkü’nü yok etmeye dayalı Enosis politikasının, 20 Temmuz 1974’de Türkiye’nin Garanti anlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ve Kıbrıs Türkü’nün onurlu direnişi ile bertaraf edildiğini kaydetti.

Berova, “Garanti ve İttifak Antlaşmalarına dayanılarak gerçekleştirilen bu haklı müdahale neticesinde barış ve huzura ulaşan Kıbrıs Türkü, ne mutlu ki 43 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Anadolu Halkının maddi manevi desteğiyle, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmekte ve toplumsal gelişimini sürdürebilmektedir” dedi.  

“İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR”

21. yüzyılda Kıbrıs Türk halkına reva görülen insanlık dışı uygulamaların haklı gösterilecek hiçbir yanı bulunmadığını da belirten Özdemir Berova, demokrasi, insan hakları ve hukuk gibi olguların Kıbrıslı Türklerin de, en temel hakkı olduğu gerçeğini kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.

Berova, geçen 43 yılda Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin desteği ve işbirliği ile her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkanlarını zorlayarak büyük gelişmeler sağladığını, Anadolu halkının desteğini her zaman yanlarındada hissettiğini belirtirken, gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin öneminin çok iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Berova mesajında şu ifadelere yer verdi: 

 “20 Temmuz 1974 Barış Harekatını gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, harekatın gerçekleştiği tarihe kadar azim, onur ve tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Kıbrıs Türk halkına ve bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimiz ile tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunar, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarım. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”

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