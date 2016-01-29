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Berksel, Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin Yarın Sona Ereceğini Bildirdi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ersan Berksel, hastaneye başvuran gribal enfeksiyonlu hasta sayısında azalma olduğunu belirterek, Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin yarın itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

Berksel, Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin Yarın Sona Ereceğini Bildirdi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ersan Berksel, hastaneye başvuran gribal enfeksiyonlu hasta sayısında azalma olduğunu belirterek, Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin yarın itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

29 Ocak 2016 Cuma 16:26
Berksel, Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin Yarın Sona Ereceğini Bildirdi
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 Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ersan Berksel,  hastaneye başvuran gribal enfeksiyonlu hasta sayısında azalma olduğunu belirterek,  Gribal Enfeksiyon Polikliniği’nin yarın itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

Berksel, hastaların, ihtiyaç halinde Enfeksiyon Polikliniği’ne müracaat edebileceklerini kaydetti.

15 GÜNDE 3 BİNE YAKIN HASTA BAŞVURDU

Başhekim Ersan Berksel’in yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 12 - 27 Ocak tarihleri arasında ‘Acil Servis’ ve ‘Gribal Enfeksiyon Polikliniği’ne’ 2 bin 797 hasta müracaat etti. Bu da günde ortalama 174 hastaya denk geliyor.

“GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Berksel, mevcut gribal enfeksiyonlarda geçmiş yıllardan farklı olarak bir artışın söz konusu olmadığını belirterek, kış aylarının, gribal enfeksiyonlarda artış beklenen aylar olduğuna işaret etti.

“RİSK GRUBUNDAKİLER AŞILANMALI”

Kış aylarında gribal enfeksiyon vakalarında yaşanan yoğunluğun önüne, ekim ve kasım aylarında gribal enfeksiyonlara karşı aşılanma ile geçilebileceğini kaydeden Berksel, halkın bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların da bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekti.

“Özellikle riskli gruplardaki hastaların aşılanması daha da önem arz etmektedir” diyen Berksel, gribal enfeksiyonların yoğun olduğu dönem içerisinde özellikle risk gurubundaki hastaların aşılanmasında yarar görüldüğünü belirtti.
    
“DİĞER VİRÜS TÜRLERİNE DE RASTLANDI… H1N1 VİRÜSÜNDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ”

Gribal enfeksiyonlu hastalardan alınan örneklerde sadece H1N1 virüsü değil, diğer virüs tiplerinin de tespit edildiğine vurgu yapan Başhekim Berksel, 12- 27 Ocak  tarihleri arasında ‘Acil Servis’ ve ‘Gribal Enfeksiyon Polikliniği’ne yapılan müracaatlar sonucu ortaya çıkan istatistikleri şu şekilde açıkladı:

- Acil Servise müracaat eden hasta sayısı: 2 Bin 155.
- Gribal Enfeksiyon Polikliniği’ne müracaat eden hasta sayısı: 642.
- Servislerde yatılı tedavi gören hasta sayısı: 68. 
- Tedavi görüp taburcu olan hasta sayısı: 46.
- Halen tedavi gören hasta sayısı: 22.
- Yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulan hasta sayısı: 12.
- Halen yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı: 5.
- H1N1 teşhisi alıp ölen hasta sayısı: 1.
- Moleküler Genetik Laboratuvarı’ndan virüs tiplerini belirlemek amacı ile test yapılan hasta sayısı: 58.
- H1N1 (+) çıkan hasta sayısı: 31.
- Yapılan çalışmalarda tespit edilen diğer bazı virüs tipleri; İnfluenza B, Corona 229, Rinovirüs ve Metapneumovirus.

Son Güncelleme: 29.01.2016 18:32
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