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Berberboğlu Kabri Başında Anıldı

Berberboğlu Kabri Başında Anıldı

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:14
Berberboğlu Kabri Başında Anıldı
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CTP’NİN KURUCULARINDAN VE İLK GENEL BAŞKANI BERBEROĞLU KABRİ BAŞINDA ANILDI

ERHÜRMAN: “DEVRALDIĞIMIZ  BAYRAĞI BİZDEN SONRA GELECEK OLANLARA ALNIMIZ AK ŞEKİLDE DEVRETMEK TARİHSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ”

ATİLLA BERBEROĞLU: “KİŞİSEL ÇIKARLARA DEĞİL MEMLEKETİN ÇIKARLARINA ÖNEM VERDİ”

 Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 16’ncı  yıl dönümünde, Karaoğlanoğlu Kabristanlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Salih Usar, bazı milletvekilleri ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreninde, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman ile Berberoğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu birer konuşma yaptı.

ATİLLA BERBEROĞLU: “KİŞİSEL ÇIKARLARA DEĞİL MEMLEKETİN ÇIKARLARINA ÖNEM VERDİ”

Atilla Berberoğlu konuşmasında, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun CTP’nin kurucu üyesi ve Genel Başkanlığını yapmış olmasından dolayı anma törenini düzenleyen CTP yetkililerine teşekkür etti.

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun siyasi hayatında prensiplerine inandığı mükemmel görüş ve noktalara daima sadık kaldığını dile getiren Atilla Berberoğlu, hayatı boyunca kardeşinin kişisel çıkarlara değil memleketin ve halkın çıkarlarına önem verdiğini kaydetti. 

ERHÜRMAN: “ÇİZİLEN YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu’na rahmet dileyerek kabri başında saygıyla eğildiğini söyledi.

CTP’nin, 1970 yılında kurulduğunu ve o günden bugünlere çok uzun bir yol kat ettiğini dile getiren Erhürman, “kuruluşunda çok daha uzun bir yol kat edeceği belliydi. Bizi bu uzun yolda aynı zamanda meşakkatli olan güçlüklerle dolu olan ama bir yandan da Kıbrıs Türk halkına hizmet aşkıyla dolu olan bu yola çıkaranların başında geliyor sevgili birinci Genel Başkanımız Ahmet Mithat Berberoğlu” dedi.

Çizilen yolun Kıbrıs Türk halkının varoluşunu kesinleştirme, sağlama alma yolu olduğunu belirten Erhürman, bu yolun, Kıbrıs Türk halkının demokratik, sosyal ve ekonomik açıdan ilerlemesini ve kalkınmasını sağlama yolu olduğunu kaydederek, “onların çıktıkları bu yolda arada birçok değişikliler yaşadık. Birçok bayrak değiştirdik. Birçok görev sorumluluk değiştirdik. Birçok arkadaşımız görev aldı. Bu yolda yürümekten asla vazgeçmedik” şeklinde konuştu.

Kendilerinin de çizilen bu yoldan dönmeyeceklerini söyleyen Erhürman, devraldıkları bu bayrağı kendilerinden sonra gelecek olanlara alınları ak bir şekilde devretmeyi tarihsel bir yükümlülük olarak gördüklerini dile getirerek,  bu yolda kaybettikleri yoldaşlarını rahmetle andı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mithat BerberboğluAtilla BerberoğluKabri Başında AnıldıCTP Kurucularından
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