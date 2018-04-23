Benter En iyisi, iyilikte yarışalım...

Benter: Her zaman gençlerin yanındayız
En iyisi, iyilikte yarışalım
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın kreşini ziyaret ederek, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Ziyarette Benter’e, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyesi Ali Bardak eşlik etti. Çocuklara 23 Nisan kutlamaları kapsamında çeşitli hediyeler verildi. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, ziyarette yaptığı açıklamada, çocukların, Kıbrıs’ın ve Vakıflar’ın geleceği olduğunu ifade ederek, Vakıf kültürünü ileri taşıyacak olan gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.