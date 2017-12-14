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BENTER: “12- 8’İN ÜZERİNDEKİ TANSİYON ARTIK YÜKSEK TANSİYON

BENTER: “12- 8’İN ÜZERİNDEKİ TANSİYON ARTIK YÜKSEK TANSİYON

14 Aralık 2017 Perşembe 13:29
BENTER: “12- 8’İN ÜZERİNDEKİ TANSİYON ARTIK YÜKSEK TANSİYON
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 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 12-8’in üzerindeki tansiyonun artık yüksek tansiyon olarak kabul edildiğini söyledi.
BRT’de yüksek tansiyon tedavisindeki yeni gelişmeleri anlatan Benter, “yüksek tansiyon öncesi” tanımının artık “yüksek tansiyon” tanımına girdiğini kaydederek, “Tansiyon 12/8’in üstüne çıkınca tedbir almak şart” dedi.
İnsanların genelde belirti olmayınca doktora gitmediğini ancak yüksek tansiyonun yıllar içinde böbreğe ve kalbe zarar verdiğini, ölüme neden olduğunu anlatan Benter, yüksek tansiyonun bu nedenle “sessiz katil” olarak nitelendirildiğini kaydetti.
Benter, “Düzenli tansiyon kontrolü yapın, alkol, sigara ve aşırı tuzdan uzak durun, sağlıklı beslenin ve spor yapın” önerisinde bulundu.
“YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI NEDENLERLE DÜNYADA HER YIL 10 MİLYON İNSAN YAŞAMINI YİTİRİYOR”
Dünyada yüksek tansiyona bağlı nedenlerden dolayı her yıl 10 milyon insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden İbrahim Benter, şöyle devam etti:
“Daha önce 14’e kadar olan tansiyona ‘hipertansiyon öncesi’ derdik. Hastanın tansiyonu 14 ve üstüyse ve başka rahatsızlığı yoksa ilaç tedavisine başlaması gerekirdi. Tansiyonu 15 ve üzeri ise iki ilaç tedavisi başlatılırdı. Şimdi, 14’den daha düşük seviyeye yüksek tansiyon deniyor. Yani 12’nin üzerinde veya küçük tansiyon 8’in üzerinde olursa bu yüksek tansiyon.”
“FAZLA KİLOLARI VERİN”
Tansiyon konusunda tedbir almanın şart olduğunu yineleyen Benter, tansiyon kontrolü ve sağlıklı yaşam için fazla kiloların verilmesi, stresten, içki ve sigaradan uzak durulması, yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi sporların yapılması gerektiğini dile getirdi.
Sağlıklı beslenme ile kolesterol kontrolünün yüksek tansiyon açısından önemli olduğunu ifade eden Benter, buna rağmen devam eden yüksek tansiyonda kişilerin doktorunun belirleyeceği ilaçları kullanması gerektiğini söyledi.

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