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Benli:“Gönyeli Gelişmiş Belediyelerle Kıyaslanabilecek Noktaya Yaklaştı“

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANI BENLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Benli:“Gönyeli Gelişmiş Belediyelerle Kıyaslanabilecek Noktaya Yaklaştı“

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANI BENLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Benli:“Gönyeli Gelişmiş Belediyelerle Kıyaslanabilecek Noktaya Yaklaştı“

GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANI BENLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
 Gönyeli Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli Belediyesi’nin, Avrupa’daki gelişmiş bölgelerdeki belediyelerle kıyaslanabilecek noktaya yaklaştığını belirtti.

Ahmet Benli, Gönyeli’deki Niyazi’s Restoran’da basın toplantısı düzenledi.

Benli, göreve geldiklerinde yönetsel prensipler belirlediklerini, Belediye olarak dürüst ve asil olmak, gelişmiş bir ket yaratmak amacıyla bütünsel uzun vadeli planlar yapmayı prensip olarak ortaya koyduklarını kaydetti.

Yönetsel olarak diğer belediyelerden farklı noktada olduklarını kaydeden Benli, belediyenin mali olarak sürdürülebilir bir yapısı olduğunu, ülkede belediyecilikte konması gereken ilk hedefin bu olduğunu kaydetti.

Göreve geldiklerinde, bütçenin 4 milyon, personel giderinin ise bütçenin yüzde 86 olduğunu; bugün bütçenin49,5 milyon personel giderinin de bütçenin yüzde 36’sı olduğunu belirten Benli, ülkedeki hiçbir belediyede personel giderinin bu kadar düşük olmadığını ifade etti.

Benli, “Doğru yönetilen belediyelerinde finans sorunu yaşanmaz” dedi.

Bütçeden yatırımlar için 24 milyonluk kaynak ayrıldığını kaydeden Benli, bu hareketin Belediyenin önünün açık olduğunu gösterdiğini, Gönyeli Belediyesi’nin hızla Güney Kıbrıs ve Avrupa’daki gelişmiş şehirlerle kıyaslanabilecek bir noktaya yaklaştığını ifade etti.

Mevzuatların uygulanmasına Belediye olarak önem verdiklerini ve ilgili mevzuatların büyük ölçüde uygulandığını, reklam sektörünü düzenleyen mevzuatın bunlardan biri olduğunu kaydeden Benli, daha hiçbir kentin hedef olarak koymadığı projelerin Gönyeli’de hâlihazırda bitmiş olduğunu ifade etti.

Gönyeli’nin alt yapı ve üst yapısının projelendirilmiş olduğunu bu açıdan da ülkede bir ilk olduğunu belirten Benli, bunun bir vizyon farkı olduğunu ifade etti.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Benli, Gönyeli’nin gelişiminin master planı çerçevesinde sürdürüldüğünü; kanalizasyon şebekesinin yüzde 93’ünün, su altyapısının yüzde 98’inin, yağmur suyu drenaj projesinin de yüzde 80’inin tamamlandığını kaydeden Benli, Belediye Bulvarı’nda Kanlı Dere üzerine inşa edilen köprü ile bu noktadaki su geçiş kapasitesinin 3,5 kat arttırıldığını, Belediye’nin kendi kaynaklarından 2 milyon TL kullanarak Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin inşaatını tamamlandığını, bunun ülkenin en büyük okul öncesi bina olduğunu, Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’ni hayata geçirdiklerini, Merkezde 23 farklı program uygulandığını, 32 çocuk parkı hayata geçirildiğini ve bakımının yapıldığını, bisikletli yaşam hedef noktasında Bisikletli Gönyeli Kampanyası çerçevesinde 500 bisiklet alındığını, okullara bisiklet bağışlandığını, bisiklet yolu ağı kapsamında pek çok noktada bisiklet yolu yapımına başlandığını kaydetti.

Okullardaki tüm sınıflara bilgisayar destekli tahta alındığını da belirten Benli, 2017’de gençlikle birlikte Gençlik Festivali düzenlediklerini, 2018’de de daha geniş çaplı düzenleyeceklerini ifade etti.

Cadde düzenleme çalışmalarında bazı altyapı unsurlarının belediyeye ait olmamasına rağmen belediye tarafından yapıldığını, bunun yıkıp yeniden yapma olayını yaşamamak için yaptıklarını ifade eden Benli, Şehit Hüseyin Caddesi’ni, en itibarlı caddelerinden biri yapma hedefiyle yola çıkılan Belediye Bulvarı, Hastane Yolu’ndaki düzenlemelerin cadde dönüşüm çerçevesinde başlatılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Lefkoşa -Güzelyurt yolu üzerine yapılmakta olan geçitle ilgili olarak ise Benli, Gönyeli Çemberi, Atatürk Caddesi üzerindeki yükü azaltmak düşüncesiyle projenin geliştirildiğini, projenin belediyenin kaynaklarıyla yapılmakta olduğunu belirtti.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin hurma ve palmiye ağaçlarını, kırmızı palmiye böceğine karşı korumayı başaran ender belediyelerden biri olduğunu da ifade etti.

Gönyeli İlkokulu’nun ilk tam teşekküllü kampus şeklinde planlan ilkokul olduğunu belirten Benli, Belediye olarak beldede kazaların yapıldığı noktalarda hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu noktalardaki kaza oranını da düşürdüklerini belirtti.

PROJELER

Yeni dönem için planlanan projeler hakkında da bilgi veren Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de Camii’nin bulunduğu bölgede bir meydan; Gönyeli Kulüp Lokali’nin bulunduğu yere ise, araç park yerli büyük bir meydan yapma projeleri bulunduğunu, bunun ülkenin en büyük meydan projesi olduğunu söyledi.

Benli, meydana inşa edilecek dükkânlardan gelecek gelirin de futbol kulübüne bağışlanacağını belirtti.

Amfi için çıkılan ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı yapımına başlanamadığını ifade eden Benli, Yusuf Yönlüer Kapalı Tenis Korları projesi için de ihaleye çıktıklarını ancak teklif yapılmadığını söyledi.

Gönyeli Çemberi üzerine bisiklet ve yaya köprüsü de öngördüklerini ifade eden Benli, 130 kilometrelik cadde dönüşüm projesinin 7-8 yıllık bir proje olduğunu söyledi.

Benli, her eve fiber optik ağ bağlamanın da projeleri arasında olduğunu söyleyerek, toplu taşımacılık konusunun da Lefkoşa ile birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 15:53
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