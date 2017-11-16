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16 Kasım 2017 Perşembe 10:43

BENLİ’DEN LEFKOŞA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ’NE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BENLİ'DEN LEFKOŞA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Gönyeli Gençlik Festivali’ndeki katkıları için teşekkür etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen ve kurmayları ile görüşen Benli, polisin ülkenin huzur ve güvenliği için özveriyle çalıştığını belirterek, takdirlerini paylaştı ve teşekkür etti.

“FESTİVALİMİZ HUZUR VE GÜVENLİKLE TAMAMLANDI”

Ziyarette konuşan Benli, on binlerce gencin izlediği Gönyeli Gençlik Festivali’nin güvenlik kısmının hiçbir üzücü olay yaşanmadan, huzur içerisinde tamamlandığını belirterek, bu sonuçta polisin rolünün de önemli olduğunu anlattı.
Benli, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi’nin ortak çalışma ve işbirliğini geliştirme noktasında bundan sonraki dönemde de yakın olacağını ifade ederek tekrardan Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen başta olmak üzere tüm polis görevlilerine sevgilerini iletti.
Benli, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’e hediye takdiminde bulundu.
Açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen ise, Gönyeli Belediyesi’nin gerek trafik gerekse adli konularda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile işbirliğinde hep iyi niyetli olduğunu, bundan sonra da bu işbirliğinin devamı için çalışmaların süreceğini kaydetti.  
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