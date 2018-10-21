Benli Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nden Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi Müdürü, Müdür Muavini ve yeni Okul Aile Birliği üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Okul Aile Birliği Başkanı Cemaliye Kök ve okul müdürü Canan Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette okul ile ilgili bilgiler verildi; okul aile birliği tanıtıldı ve yeni dönem projeleri aktarıldı.BENLİZiyarette konuşan...



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi Müdürü, Müdür Muavini ve yeni Okul Aile Birliği üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.



Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Okul Aile Birliği Başkanı Cemaliye Kök ve okul müdürü Canan Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette okul ile ilgili bilgiler verildi; okul aile birliği tanıtıldı ve yeni dönem projeleri aktarıldı.



BENLİ

Ziyarette konuşan Ahmet Benli, okulların kendisi için çok önemli olduğunu belirtti ve öğretmen ve yöneticilerin enerjisine hayran olduğunu söyledi.



Benli, Gönyeli Belediyesi katkıları ile sınıflara takılan akıllı televizyonların eğitimde verimli kullanılmasından memnun olduklarını da kaydetti.



(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

