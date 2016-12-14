Benli, Türkiye’den Yeni Mahalle Belediye Başkanı Ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Yaşar’ı Kabul Etti

Gönyeli Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye’den Yeni Mahalle Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Fethi Yaşar’ı kabul etti.

TÜRKİYE İLE KKTC BELEDİYELERİNİN İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Gönyeli Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye’den Yeni Mahalle Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Fethi Yaşar’ı kabul etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Benli ile Yaşar arasında, Türkiye ile KKTC belediyelerinin iş birliğinin geliştirilmesi ve ileriye dönük ne gibi adım atılabileceği konuşuldu.

Benli, Kıbrıs Türk belediyeciliğinin Türkiye’deki belediyecilik tecrübelerden yararlanabileceğini ifade ederek, bunun ülkeye önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, Fethi Yaşar aracılığıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Türkiye’ye davet edildiğini söyleyen Ahmet Benli, bir ziyaret planladıklarını kaydetti.