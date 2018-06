Benli, projelerini anlattı

“GÖNYELİ MERKEZE MEYDAN PROJESİ YAPACAĞIZ”



“HEDEFE ULAŞMAK İÇİN DE GÜÇLÜ BİR BÜTÇE, İNSAN KAYNAĞI, DÜRÜST VE ADİL YÖNETİM İLKELERİ BENİMSEDİK”



Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Yalçın Benli, yeniden seçilmesi halinde, Gönyeli merkeze Meydan Projesi yapmayı hedeflediklerini, ekonomik olarakbölgeye katkı sunacak projenin, 20 milyon Euro civarlarında bir bütçe gerektirdiğini belirtti.

“Gönyeli yüksek yaşam konforlu bir kent özelliğini koruyacak” ifadelerini kullanan Benli, Gönyeli’deki hedeflerinin çok net olduğunu, bu hedefe ulaşmak için de güçlü bir bütçe, insan kaynağı, dürüst ve adil yönetim ilkelerini benimsediklerini anlattı.

Seçimlere yönelik yaptıkları araştırmalar hakkında da bilgi veren Benli, Mart 2018’deki ilk araştırmada Gönyeli seçmeninin hemen her konuda % 70’e yakın memnuniyet dile getirdiğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Benli, Genç TV’de “Günün Getirdikleri” programına konuk olarak açıklamalar yaptı.

“HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ HER KURUŞU YÜKSEK HİZMET KALİTESİ VE YATIRIM İLE GERİ DÖNDÜRDÜK”



Belediyelerin öncelikle nasıl bir kent hedeflediklerinin kararını vermesi gerektiğini söyleyen Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’yle ilgili bizim kararımız net olmuştur. Gönyeli yüksek yaşam konforlu bir kent olacak. Tam da Gönyeli için hedefimiz budur ve hep buna yönelik çalıştık. Bunun için güçlü bir belediye ihtiyaç vardır. Bunun için güçlü bir bütçeye ve bu bütçe içerisinde yüksek bir yatırım payına ihtiyaç vardır. O nedenle Gönyeli’nin kaynaklarını koruduk. O nedenle çalmadık, Gönyeli halkının her kuruş vergisini gözettik, halkımızdan aldığımız her kuruşu kentimize yüksek hizmet kalitesi ve yatırım ile geri döndürdük” dedi.“İnanmak ve hedef koymak çok önemlidir” diyen Benli, kendilerine Kıbrıs’ın güneyindeki kentlerden çok daha ileri olmak hedefi koyduklarını belirtti.Benli şöyle konuştu:“Bu hedeflere varmak için sizin yeteneklerinizin güçlü olması gerek. Güçlü bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Teşkilatınız güçlü olacak. Ayrıca tüm bunları yöneten mevzuatınız güçlü olacak. Bu unsurlarıyla Gönyeli’yi incelersek 2018 belediye bütçesi 49.5 milyonluk bir bütçedir. Başladığımız dönemlere göre on kat büyümüştür. Bütçenin yüzde 36-38 aralığını personel giderlerine, yüzde 49’unu hizmet ve yatırımlarına ayırıyoruz. Gönyeli’nin belediye bütçesi sürdürülebilir noktadadır. Bizim bütçeden yatırıma ayırdığımız pay, diğer belediyelerin 4-5 katıdır. Çünkü partizanlık yapmadık, çünkü kentimizi hesaplı yönettik. Dolayısıyla Gönyeli Belediyesi çok farklıdır.”

“HEDEF ÇAĞDAŞ KENT”

Benli, Belediye Bulvarı’nın “Kuzey Lefkoşa’nın en itibar gören ticaret caddesine dönüştüğünü” iddia ederek, şunları kaydetti:

“Biz bunu 10 yıl önce televizyonlarda söyledik. İnsanlar neden Dereboyu’nu terk edip Gönyeli’ye geliyor? Çünkü oralarda otopark gibi sorunlar vardır. Eğer siz de onlar gibi yaparsanız size gelmezler. O zaman da para gelmez. En önemli farklılıklardan bir tanesi şudur: Bizim iş yeri izni verirken imar planımız diyor ki yaptığı işe bakarak otopark şartı arayacaksınız. Hedef, çağdaş kenttir. Engelsiz kenttir. Kanalizasyon sorunu tarih olacak demiştik. Bunu söylediğimizde yüreğimiz titrerdi. Hayal diyorlardı. Su şebekesinin yüzde yüzü yenilenmiştir. Kazılmamak üzere asfalt döktük. Sosyal Aktivite Merkezi yapmak hayaldi, okul yapmak hayaldi, alt üst geçit yapmak hayaldi. Bunlar tarih oldu. Hepsini yaptık. Temel problemleri aştık. Artık çok zoru geçtik artık önümüze bakıyoruz. Yeni hayallerimizde çevre ile ilgili projelerimiz var. Hizmetlerin daha kaliteli olması noktasında hedeflerimiz var, insana yönelik sosyal projelerimiz var. Gönyeli’nin cazibe merkezi sadece Yeni Kent tarafı değil. Kuzey batı tarafında ciddi yapılaşma vardır. Nasıl ki biz Belediye Bulvarı’na öncü proje olarak belediye binasını yaptık şimdi de Gönyeli Merkeze Meydan Projesi yapacağız. Çok kapsamlı bir proje gelecek oraya. Ekonomik olarak da bölgeye katkı sunacak. 20 milyon Euro civarlarında bir bütçe ile bu projeyi yapacağız.”