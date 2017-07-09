BENLİ “İZLEME KOMİTESİ”NDE KONUŞTU: “BİZİ DENETLEYİN, YOL GÖSTERİN”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “İzleme Komitesi”nin Ukrayna’daki toplantısında “etkin olarak” temsil edildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin konuşması, ilk kez resmi ajanda içerisinde yer aldı ve konuşma notları da 46 ülkeye servis edildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “İzleme Komitesi”nin Ukrayna’daki toplantısına katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, toplantıda yaptığı konuşmada, “İzleme Komitesi”nden Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin izlenmesi ve denetlenmesini talep etti, yol göstericilik yapmalarını istedi.

Benli, “Kıbrıs Türk yerel demokrasinin geliştirilmesi için kuzeydeki belediyeleri de izleyiniz, denetleyiniz, yol gösteriniz” dedi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, bu talebin dikkate alınarak değerlendirilmesi ve gerekli görüşmelerin yapılması yönünde tavır aldı.

Özellikle Avrupa Konseyi İzleme Komitesi Başkanı Leen Verbeek’in sözleri, Kıbrıslı Türklerle iletişimin artarak devam edeceği mesajını verdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin konuşması ilk kez resmi ajanda içerisinde yer aldı ve konuşma notları da 46 ülkeye servis edildi.

26-28 Haziran tarihlerinde Ukrayna’nın Kharkiv kentinde yer alan toplantıda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni, Kibris Türk Belediyeler Birliği başkanı Ahmet Y. Benli ve genel sekreteri Hüseyin Köle temsil etti.

LARNAKA BELEDİYESİ’NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli’ye Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel demokrasi başlığı altına sunum yapması için teklifini iletti.

Larnaka Belediye Başkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Başkanı tarafından yapılan itiraz ise reddedildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin konuşmasına yönelik Kıbrıslı Rum üyelerin itirazı, Komite’nin önemli çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

BENLİ NELER SÖYLEDİ?

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, konuşmasında yerel yönetimlerle ilgili Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik bilgi verdi, Avrupa Konseyi’nden beklentilerini dile getirdi.

“Kıbrıslı Türklere hizmet veren yerel yönetimlerin çalışmaları için sizlerin yönlendirmesi ve desteğine başvurmak üzere buradayım” diyen Benli, toplumunun Annan Planı’na “evet” diyerek, Avrupalı bir geleceği seçtiğini anımsattı.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son vermek amacıyla 1376 sayılı Kararı alarak özellikle 2. Maddeyle Kıbrıs Türk toplumunun 2 seçilmiş temsilcisinin Parlamenterler Meclisi ve komitelerine dahil olmalarına karar vermiştir.

Vatandaşların kamu işlerinin yürütülmesine dahil olma hakkının Avrupa Konseyi’nin tüm üyelerinin paylaştığı demokratik prensiplerden biri olduğunun bilincinde olarak bunu kendi yerel idari alanlarımızda başarmak amacıyla çabalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz.”

“BİZE REHBERLİK EDİNİZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli konuşmasında, komiteden talepte bulunarak, adanın kuzeyindeki çalışmaların yerinde izlenmesi çağrısı yaptı.

Benli şunları söyledi:

“Yerel yönetimlerimiz, Kıbrıs sorunuyla ilgili siyasi konulardan bağımsız olarak, Avrupa’nın diğer bölgelerindeki beledi makamlar gibi, çevreden turizme altyapıda eğitime pek çok hizmet yönetmektedir. Yerel belediyelerimiz bağımsız bütçelere sahiptir ve hali hazırda Kıbrıs Türk halkının yararına olacak altyapı projelerinde Avrupa Komisyonu ile doğrudan çalışmaktadırlar. Yerel yönetimlerin demokrasinin ana dayanaklarından biri olduğu düşüncesiyle, Avrupa’yla birlik olmayı ve işbirliğini kolaylaştırmak için daha fazlasını yapmak istiyoruz.

Bu hedeflere ulaşabilmemiz için yerel demokrasilerimizin düzgün işleyişi hayati önem taşımaktadır. Yerel katılım ve temsiliyet, eğitim, bölgesel planlama ve karar alma süreçleri, şeffaflık, hesap verebilirlik için uygun prosedürlerimizin olmasını sağlamalıyız.

Kıbrıslı Türk yerel belediyeler adına gelip çalışmalarımızı izlemenizi ve yerel belediyelerimizin yönettiği bölgelerde Kıbrıslı Türklerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla sorumluluklarımızın yönetimini daha etkili hale nasıl getirebileceğimiz konusunda bize rehberlik etmenizi talep ediyorum.”

“DOĞRUDAN İŞBİRLİĞİ”

Benli sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir yandan Kıbrıs’ın bütününde daha büyük bir refah ve farklı etnik ve dini kökene sahip kişilerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak amacıyla ülkemizi yeniden birleştirme çabaları devam ederken, bir yandan da demokratik hesap verebilirliği artırmak ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda belirtilen temel prensiplere saygılı olmak hayati önem taşımaktadır. Ben bu nedenle bir kez daha arzuladığımız hedeflere ulaşmak ve yerel demokrasimizi geliştirmek amacıyla izleme komitesiyle doğrudan işbirliği yapmaya samimiyetle istekli ve hazır olduğumuzu dile getirerek sözlerime son vermek istiyorum.”