BENLİ GÖNYELİ İLKOKULU VE GÖNYELİ FAZIL PLÜMER OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.Benli, her iki okulda da, öğretmenleri kutlayarak başarılar diledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli İlkokulu’ndaki konuşmasında, bugünün Atatürk’ün baş öğretmen olarak anıldığı gün olduğunu ifade ederek bu günlerde Atatürk’ün adını daha fazla anma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Çağdaş bir toplum için Atatürk’ün gösterdiği yolun ışığına ihtiyaçları olduğunu da kaydeden Benli, Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi her fırsatta gösterdiğini belirterek önemli olanın Atatürk’ü anmak değil verdiği görevleri yerine getirmek olduğunu söyledi.Benli, “Can parçalarımız olan çocuklar toplumun geleceğidir. Öğretmenlik severek yapılmazsa anlamsızdır” ifadelerini kullanarak eğitimde yerel yönetim olarak kendilerinin de ayrıca sorumlulukları olduğunu söyledi.Benli, Gönyeli İlkokulu’nda devam eden inşaatın gelişmenin süreci olduğunu söyledi. Benli şöyle konuştu: “Okul ile ilgili ilerisi için planlamalara devam ediyoruz. Bunlar tamamlanınca daha iyi bir yapıya sahip olacağız. Elbette özel okullar açılsın ancak devlet okullarının da özel okullardan daha iyi bir eğitim vermesi sağlanmalı. Dünyalı insan yetiştirmemiz gerekli. Yarını iyi gören bir eğitim sistemi için çalışmamız gerekiyor. Bizim okullara katkılarımız devam edecek.”Benli, Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada ise, öğretmenlerin insanın en değerli parçasının şekillendirilmesindeki rolünün çok büyük olduğunu söyledi; öğretmenliğin kolay bir meslek olmadığını, bu mesleğin sevgi ve fedakarlık istediğini belirtti.Benli sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler de bu noktada katkılar koymaya çalışıyoruz. Bugün bu yeni binanın sevgi ile donatıldığını gördüm. Burası artık binadan bir hayata döndü. Daha ilerisini hedeflememiz gerek. Akıllı televizyon ve daha ilerisi için çalışma yaparak okullarımızı çağdaş seviyelere getirmek istiyoruz.”