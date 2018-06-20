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Benli, Gönyeli'de kortej ve şölen düzenledi

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Yalçın Benli, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam şölen düzenledi.

Benli, Gönyeli'de kortej ve şölen düzenledi

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Yalçın Benli, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam şölen düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:53
Benli, Gönyeli'de kortej ve şölen düzenledi

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Yalçın Benli, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam şölen düzenledi.

Etkinlikte, Başbakan Tufan Erhürman ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Gönyeli’de yer alan şölende konuşan Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli aşkımızdır, bu kente hizmet aşkımızdır. Kentin yüksek hizmet kalitesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ülkenin en güçlü belediyesini yarattık” diyen Benli Gönyeli’de yaşamanın bir ayrıcalığa dönüştüğünü söyledi.

Benli, “Halkımız bize güveniyor, belediyesine güveniyor, dürüst ve adil yönetime güveniyor; Gönyeli yüksek hizmet kalitesinin devamını istiyor” diye konuştu.

“NE KADAR HAYAL VARSA GERÇEK YAPTIK”

Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, “Ne kadar hayal varsa gerçek yaptık, şimdi yeni hayallerimiz var” dedi.

Benli konuşmasına şöyle devam etti:

“Ne kadar hayal varsa gerçek yaptık, kentin su şebekesini baştan aşağıya yeniledik, kanalizasyon sistemini kente kazandırdık, dağları deldik, temiz suyu kentle buluşturduk, ülkenin en önemli sosyal aktivite ve okul öncesi eğitim merkezlerini kente kazandırdık. Gönyeli kazanmaya devam edecek. O nedenle net.”

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Yaşlılara, gençlere, çocuklara hizmet etmekten onur duyduklarını anlatan Ahmet Benli, bütçenin yarısından fazlasını yatırıma ayırdıklarını söyledi.

Ahmet Benli, şimdi yeni hayalleri olduğunu, insana ve çevreye daha fazla yatırım yapacaklarını, yüksek yaşam standartlı kenti çok daha ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

KORTEJ…

Gönyeli’de düzenlenen kortej ve şölene Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Lefkoşa Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, çok sayıda siyasetçi, partili, Gönyelili ve sivil toplum örgütü yönetici de katıldı.

HARMANCI: “AHMET BENLİ HEPİMİZE YOL HARİTASI SUNDU”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Burada çok içten ve gönülden bulunuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi:

“Gönyeli üç dönemdir çok doğru bir yolda ilerliyor. Burada tam anlamıyla köyden kente dönüşüm yaşanmıştır. Ahmet Benli hepimize bir yol haritası sunmuştur. Bizler de onun tecrübesinden, ışığından yararlanıyoruz. Gönyeli, inanıyorum ki Ahmet Benli yönetiminde hizmetlerini devam ettirme yönünde kararını vermiştir.”

ERHÜRMAN: “ADADA ÖRNEK BELEDİYE”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “Çok güzel görünüyorsunuz, Gönyeli kararını verdi, Gönyeli çok net, Ahmet Benli hizmete devam ediyor” sözleriyle başladığı konuşmasında, Gönyeli’deki yönetim anlayışı için “efsane” nitelendirmesini yaptı. Ahmet Benli’nin belediyecilikte bir okul olduğunu anlatan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adanın bütününde örnek gösterilen bir belediye vardır, bu belediye Gönyeli’dir. Bir başka ülkede olsa, sanırım karşısına aday dahi çıkmazdı. Bu hizmeti onaylamak için sandığa gideceğiz. Bir yanda aklı, fikri, işi, gücü Gönyeli olanlar var; öte yanda da aklının içinde 32 tilki dolaşıp kuyrukları birbirine dokunmayanlar var. O nedenle, bu üç dört günü kimse boş geçirmemelidir. Üç dönem önce Gönyeli neredeydi, bugün neredir, bunu ev ev anlatmak gerekiyor. Çünkü Gönyeli’de bir Ahmet Benli’den öncesi var, bir de sonrası… Gönyeli’yi geriye değil, çok daha ileriye götüreceğiz. Yüreği Gönyeli için atan belediye meclis üyelerimizi ve Ahmet Benli’yi bir kez daha işin başına getireceğiz.”

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Son Güncelleme: 20.06.2018 18:09
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