Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115367
ALTIN
168.258
DOLAR
3.9488
STERLİN
5.5444
EURO
4.8679
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
Sanal Kumardan 7 tutuklu
Sanal Kumardan 7 tutuklu
GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...2 TUTUKLU
GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...2...
SINIR KAPISINDAN GEÇEN RUM KAYIP
SINIR KAPISINDAN GEÇEN RUM KAYIP
banner256

Benli: “Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor”

Benli: “Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor”

30 Mart 2018 Cuma 13:12
Benli: “Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor”
banner238

Benli: “Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı  (K.T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı) Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan oluşan heyet Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı.


Benli, “Kıbrıs Türk yerel yönetimleri açısından Avrupa’yla ilişkilerin ileri aşamaya taşındığını” söyledi.
“Avrupa Yerel Yönetim Şartı”nın ülkemizde de uygulanması için sabır ve kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Benli, Strasbourg’daki son toplantıdan da olumlu izlenimlerle döndüklerini belirtti.

Evren haklar konuşuldu

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Strasbourg’daki 34’üncü oturumunda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle eşlik etti.
Kongrede evrensel insan haklarının yerel yönetimlere yansıması ve mülteci hakları konuları görüşüldü. Ayrıca, Kongre tarafından izlenen ülkelerin raporları da okundu.

Çalışma ofisi düzenlendi

Avrupa Konseyi’nin Kıbrıslı Türklerin kullanımına verdiği çalışma ofisi yeniden düzenlenirken, ziyaret sırasında, Avrupalı belediye başkanları ve konsey üyeleriyle de çeşitli temaslar yapıldı.
Benli, yaptığı değerlendirmede, “Kıbrıs’ın kuzeyinin yerel demokrasi anlamında izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu yönde bir takvim oluşturulması ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın işleyişinin önünün açılması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ahmet Benli, her fırsatta, Kıbrıs’taki yerel demokrasinin sadece güneydeki 30 belediye ile sınırlı olmadığını, kuzeyde de halka yerel hizmetler veren 28 belediye ve belediyelerin temsil edildiği belediyeler birliği olduğunu anlattıklarını vurguladı.
Benli, Avrupa’yla ilişkiler açısından her ziyarette yeni bir mesafe kat ettiklerini de sözlerine ekledi.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, daha önce de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda konuşarak, Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin varlığına dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Y. BenliMehmet HarmancıMahmut Özçınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak
Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak
Zeytinlik Koruma İnisiyatifi eylem düzenliyor
Zeytinlik Koruma İnisiyatifi eylem düzenliyor
Bu yolları kullanacak olanlar dikkat!
Bu yolları kullanacak olanlar dikkat!
AKINCI: “CESARET DEĞİL, NİYET VE İRADEYE İHTİYAÇ VAR”
AKINCI: “CESARET DEĞİL, NİYET VE İRADEYE İHTİYAÇ VAR”
YERLİ ÜRÜN KAPYA VE ÇARLİSTON BİBERDE KALINTI TESPİT EDİLDİ
YERLİ ÜRÜN KAPYA VE ÇARLİSTON BİBERDE KALINTI TESPİT EDİLDİ
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH, PAZARTESİ TEKKE BAHÇESİ ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLECEK
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH, PAZARTESİ TEKKE BAHÇESİ ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLECEK
YARIN VE PAZAR GÜNÜ MERKEZİ CEZAEVİ’NDE DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
YARIN VE PAZAR GÜNÜ MERKEZİ CEZAEVİ’NDE DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ORGANİK TARIM YASA TASARISI KOMİTEDE
ORGANİK TARIM YASA TASARISI KOMİTEDE

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim