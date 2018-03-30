Benli: “Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (K.T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı) Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan oluşan heyet Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı.



Benli, “Kıbrıs Türk yerel yönetimleri açısından Avrupa’yla ilişkilerin ileri aşamaya taşındığını” söyledi.

“Avrupa Yerel Yönetim Şartı”nın ülkemizde de uygulanması için sabır ve kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Benli, Strasbourg’daki son toplantıdan da olumlu izlenimlerle döndüklerini belirtti.



Evren haklar konuşuldu



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Strasbourg’daki 34’üncü oturumunda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle eşlik etti.

Kongrede evrensel insan haklarının yerel yönetimlere yansıması ve mülteci hakları konuları görüşüldü. Ayrıca, Kongre tarafından izlenen ülkelerin raporları da okundu.



Çalışma ofisi düzenlendi



Avrupa Konseyi’nin Kıbrıslı Türklerin kullanımına verdiği çalışma ofisi yeniden düzenlenirken, ziyaret sırasında, Avrupalı belediye başkanları ve konsey üyeleriyle de çeşitli temaslar yapıldı.

Benli, yaptığı değerlendirmede, “Kıbrıs’ın kuzeyinin yerel demokrasi anlamında izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu yönde bir takvim oluşturulması ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın işleyişinin önünün açılması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ahmet Benli, her fırsatta, Kıbrıs’taki yerel demokrasinin sadece güneydeki 30 belediye ile sınırlı olmadığını, kuzeyde de halka yerel hizmetler veren 28 belediye ve belediyelerin temsil edildiği belediyeler birliği olduğunu anlattıklarını vurguladı.

Benli, Avrupa’yla ilişkiler açısından her ziyarette yeni bir mesafe kat ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, daha önce de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda konuşarak, Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin varlığına dikkat çekmişti.