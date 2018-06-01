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Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongre Başkan Yardımcısı’yla bir araya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dün akşam Türkiye’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ile bir araya geldi.

Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongre Başkan Yardımcısı’yla bir araya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dün akşam Türkiye’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ile bir araya geldi.

01 Haziran 2018 Cuma 10:10
Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongre Başkan Yardımcısı’yla bir araya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dün akşam Türkiye’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ile bir araya geldi.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Benli, Avrupalı yerel yönetim anlayışını ve özerklik şartını, Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırmak amacında olduklarını belirterek görüşmenin kendileri için çok yararlı olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu’ndan her zaman destek gördüklerini belirten Benli, bu iş birliğinin Kıbrıs Türk belediyeciliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Benli, Avrupa Konseyi Gençlik Komitelerinde Kıbrıslı Türk gençlerinin temsiliyeti için çalıştıklarını belirterek, “Bu ziyaretin en temel gündemi de gençlerimizin Avrupa’daki temsiliyetiyle ilgili geldiğimiz son aşamayı değerlendirmektir” dedi.

Belediyelerin içinde bulunduğu zorluk ve sıkıntıların aşılamaz olmadığını kaydeden Benli, “Pek çok belediyemiz kaynaklarını doğru yönlendirerek, bütçesindeki personel ve yatırım bütçelerini doğru planlayarak önemli başarılar elde etmektedir. Hedefimiz, tüm kentlerimiz için Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’yla da çerçevesi çizilmiş bir noktaya ulaşmaktır” dedi.

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Benli, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri, gerekse Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde elde ettikleri deneyimlerin yeni dönemde tüm kentler için ışık olacağını söyledi.

Pek çok belediyenin, Türkiye’deki kardeş belediyeler aracıyla önemli işbirliği imkanına sahip olduğunu anlatan Ahmet Yalçın Benli, “Hem deneyimlerimizi paylaşıyor, hem de iş birliği yaparak, halkımıza çok daha ileri hizmet sunmanın koşullarını geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son dönemde, Kıbrıs Türk belediyelerinin Avrupa Konseyi’ne önemli bir katılım gösterdiğini söyledi. 

Doğanoğlu, iş birliğinin Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin gelişimi açısından önemli sonuçlar üreteceğine inandığını da sözlerine ekledi. 

 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 13:45
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