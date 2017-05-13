Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gönyeli Belediyesi açıklamasına göre, Benli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gönyeli’miz ve ülkemizin tüm güzel anneleri;

Sizlerin sıcak yüreklerine, temiz düşlerine ve umutlu yarınlarına çiçekler ekiyoruz.

Biliyoruz ki, bir annenin en önemli sevinci çocuklarının gülen yüzüdür. Bizler de, hep birlikte gülümseyelim diye, size ve tüm çocuklarımıza daha iyi hizmet, daha iyi gelecek için çalışıyoruz.

Annelerin hakkı hiç ödenmez, biliyoruz. Onları çok seviyoruz..

Anneler Gününüz kutlu olsun.”