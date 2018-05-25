Bengihan: “üyelerimiz Salih Koçak Ve Özdemir Kalkanlı Hakkında Tamamıyla ‘asılsız, Zem Ve Kadih’ Mahiyetinde Yayınlar Yapılıyor… Durumu Esefle Kınıyoruz”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu görevindeki vazifesini yasalar çerçevesinde ifa eden üyeleri Salih Koçak ve Özdemir Kalkanlı hakkında tamamıyla “asılsız, zem ve kadih” mahiyetinde yayınlar yapıldığını vurgulayarak, bunu esefle kınadıklarını ifade etti.Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, adı geçen çalışanların onuru ile kamu görevinde hizmet veren fedakar çalışanlar olduğuna işaret ederek, çalışanların yanında olduklarını belirtti.Bir gazetenin bir süredir gerçek dışı yayınlarla sendika üyelerini ve tüm toplumu huzursuz etmesine şahit olduklarına dikkat çeken Bengihan, şöyle devam etti:”Demokrasinin olmazsa olmazları olan basın kuruluşlarına ayrıcalıklı olarak tanınan ve kamu yararına kullanılması gereken basın yayın hak ve yetkilerinin bazı kişilerin menfaatleri amacıyla kullanılması kabul edilemezdir. Üyelerimiz hakkında zem ve kadih mahiyetindeki yayınlar tahammül seviyesini aşmıştır.”Bengihan, üyeleri tarafından talep edilmesi halinde söz konusu yayınlarla ilgili hukuk davası tanzim edeceklerini ve mücadelelerini yayınlar sona erinceye kadar devam ettireceklerini sözlerine ekledi.(TUĞ/HA)