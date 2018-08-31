banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93083
ALTIN
255.708
DOLAR
6.5997
STERLİN
8.4711
EURO
7.6839
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Son Dakika
HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER...
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Son Dakika
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Dağyolu muhtarı isyan etti
DAĞYOLU MUHTARI İSYAN ETTİ
İş aracı yandı
İŞ ARACI YANDI
banner282

Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”

HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER KONUSUNDA UZLAŞTI

Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”

HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER KONUSUNDA UZLAŞTI

31 Ağustos 2018 Cuma 14:11
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”

HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER KONUSUNDA UZLAŞTI
SENDİKALARDAN EK MESAİ AÇIKLAMASI…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ek mesailer konusunda hükümetle uzlaşıya varıldığını, ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararnamenin 1 Eylül itibarıyla kalkacağını, Aralık sonuna dek tüm ek mesailerden yüzde 15 kesinti yapılacağını belirterek, “Ek mesai yapmama eylemini kaldırdık” dedi.

Bengihan, Başbakanlıkta hükümetin sendikalarla yaptığı “ek mesai” toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin toplumsal seferberlikle aşılması gerektiğini ve bu bilinçle halkın da hak ettiği hizmetleri alabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması adına fedakârlık yapma zamanının geldiğini belirten Bengihan, hükümetle varılan mutabakata göre, 1 Eylül itibarıyla YGK’nin yürürlükten kaldırılacağını, Aralık sonuna kadar her ayın sonunda çıkacak ek mesai ödeneklerinde yüzde 15 tutarında kesinti yapılacağını ifade etti.

“HERKESİN BAREM SKALASINDAKİ SAAT BAŞI ÜCRETİ NEYSE O UYGULANACAK”

Yarından itibaren Yasa Gücündeki kararnamenin ortadan kalkmasıyla ek mesai ödeneklerinin resmi tatillerde bire bir buçuk (1.5) ve idari tatillerde bire bir nokta bir (1.1) şeklinde uygulanmasına devam edileceğini bildiren Bengihan, barem skalasında herkesin saat başı ücreti ne ise onun uygulanacağını vurguladı.

“BİRLİK BERABERLİK MESAJI…”

Tasarruf edebilme noktasında ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek hükümetin işbirliğini olumlu bularak halkın mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığını anlatan Bengihan, birlik beraberlik mesajı vermek için hükümetle bu anlaşma yaptıklarını söyledi.

Bengihan, Aralık sonuna kadar, toplam ek mesailer üzerinden brüt yüzde 15 kesinti yapılacağını, ek mesailerin 4 aylık toplam tutarından yüzde 15’lik kesinti yapılmasının ön görüldüğünü ifade etti ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN’e bağlı çalışanlar olarak %15 tasarruf yapılmasında örgütlerin fedakârlık yapacağını belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA

Bu arada, KAMU-SEN tarafından basın kuruluşlarına gönderilen ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

“Sendikalarımız KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN; hükümetin yayınlamış olduğu Kanun Hükmünde Kararname sonrası başlatmış olduğu ek mesaiye gitmeme eylemini, bugün hükümet yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında uzlaşıya varılması sonucunda kaldırmıştır.

Sendikalarımız; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin fedakârlık göstermesi adına uzlaşı kültürüyle hükümet yetkilileriyle görüşme yapmıştır.

Yapılan toplantı sonrasında; 1 Eylül itibarı ile Kanun Hükmünde Kararname’nin ortadan kalkmasıyla çalışanların 1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacakları ek mesailerden fedakârlık göstererek alacakları toplam aylık brüt ek mesailerinin %15’inden kesinti yapması noktasında uzlaşıya varılmıştır.

Sendikalarımız ile hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrasında alınan kararlar şöyle;

“1 Eylül 2018 itibarı ile ek mesai ödenekleri konusunda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılacak;

Tüm çalışanların ek mesai ödenekleri barem skalasındaki maaşları üzerinden normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1), hafta sonu tatilleri ile diğer resmî tatil günleri için bire bir nokta beş (1.5)üzerinden hesaplanacak,

1 Eylül – 31 Aralık tarihlerini kapsayan dört aylık süre için her bir ek mesai çalışanından, her ayın sonunda çıkan toplam brüt ek mesai ücreti üzerinden %15 kesinti yapılacak.

Sendikalarımız bundan sonraki süreçte de ülkemizde yaşanan ekonomik krizden çıkış noktasında verilecek olan her türlü mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte en ön saflarda yer almaya devam edecektir.”



 

Son Güncelleme: 31.08.2018 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
TKP Yeni Güçler müzakerelerin devamı için çağrı yaptı
TKP Yeni Güçler müzakerelerin devamı için çağrı yaptı
5 üründe limit üstü kalıntı
5 üründe limit üstü kalıntı
Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burs Müracaatları Online Olarak Yapılabilir
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burs Müracaatları Online Olarak Yapılabilir
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçları bugün tamamlandı
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçları bugün tamamlandı
Hava sıcaklığı artacak
Hava sıcaklığı artacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim