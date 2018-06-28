banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96337
ALTIN
185.232
DOLAR
4.6020
STERLİN
6.0261
EURO
5.3307
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
1 AĞIR YARALI
5 ay hapis yatacak
5 AY HAPİS YATACAK
Tokmak'a tokat gibi ceza
TOKMAK'A TOKAT GİBİ CEZA
Kadına şiddet sınır tanımıyor
KADINA ŞİDDET SINIR TANIMIYOR
banner282

Bengihan: “Reform için sadece yasa yapmak yetmez, düşüncelerde de reforma ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu reformu olarak nitelendirilen “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın sendikanın yetkili sendika olarak yer aldığı Teknik Kurul’da yeniden görüşüldüğünü belirterek, reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını düşüncelerde de reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bengihan: “Reform için sadece yasa yapmak yetmez, düşüncelerde de reforma ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu reformu olarak nitelendirilen “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın sendikanın yetkili sendika olarak yer aldığı Teknik Kurul’da yeniden görüşüldüğünü belirterek, reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını düşüncelerde de reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Bengihan: “Reform için sadece yasa yapmak yetmez, düşüncelerde de reforma ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu reformu olarak nitelendirilen “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın sendikanın yetkili sendika olarak yer aldığı Teknik Kurul’da yeniden görüşüldüğünü belirterek, reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını düşüncelerde de reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, kamuda reform öngören tasarının katılımcı bir anlayışla yasalaştırılıp hayata geçirilerek, kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılmasının, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül–ceza uygulamasına geçilmesinin, tayin ve terfilerde liyakatin esas alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bengihan, kamu hizmetlerinde verimliliğin artması, çalışanlar için daha çağdaş çalışma koşullarının yaratılması ve halka daha kaliteli hizmet sunulması açısından önemli olan yasanın hayata geçmesi için KTAMS’ın her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

“KAMUDA GERÇEKTEN REFORM İSTİYORSAK…”

Reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını kaydeden Bengihan, “Kamuda gerçekten reform yapmak istiyorsak yöneticiler ve çalışanlar olarak toplumsal faydayı önde tutarak herkesin düşüncelerinde de reform yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

banner288
Son Güncelleme: 28.06.2018 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a Tebrik
Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a Tebrik
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var
Meclis heyeti Brüksel’de…
Meclis heyeti Brüksel’de…
Kanser, bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alınıyor
Kanser, bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alınıyor
Maronit muhtar ve azalar göreve başladı
Maronit muhtar ve azalar göreve başladı
Güzelyurt paket postanesi hizmete başladı
Güzelyurt paket postanesi hizmete başladı
Leymosunlular, Pazar Akşamı Girne Limanı’nda Buluşacak
Leymosunlular, Pazar Akşamı Girne Limanı’nda Buluşacak
KTÖS: “Okul idareleri çocukların üzerinden kesici alet topluyor”
KTÖS: “Okul idareleri çocukların üzerinden kesici alet topluyor”
AKSA Fotofest 2018 Sergisi 23 Temmuz’da açılacak
AKSA Fotofest 2018 Sergisi 23 Temmuz’da açılacak
41. Yıl Güzelyurt Portakal Festivali Yarın Başlıyor...
41. Yıl Güzelyurt Portakal Festivali Yarın Başlıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim