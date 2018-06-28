Bengihan: “Reform için sadece yasa yapmak yetmez, düşüncelerde de reforma ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu reformu olarak nitelendirilen “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın sendikanın yetkili sendika olarak yer aldığı Teknik Kurul’da yeniden görüşüldüğünü belirterek, reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını düşüncelerde de reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, kamuda reform öngören tasarının katılımcı bir anlayışla yasalaştırılıp hayata geçirilerek, kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılmasının, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül–ceza uygulamasına geçilmesinin, tayin ve terfilerde liyakatin esas alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bengihan, kamu hizmetlerinde verimliliğin artması, çalışanlar için daha çağdaş çalışma koşullarının yaratılması ve halka daha kaliteli hizmet sunulması açısından önemli olan yasanın hayata geçmesi için KTAMS’ın her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

“KAMUDA GERÇEKTEN REFORM İSTİYORSAK…”

Reform için sadece yasa yapmanın yeterli olmadığını kaydeden Bengihan, “Kamuda gerçekten reform yapmak istiyorsak yöneticiler ve çalışanlar olarak toplumsal faydayı önde tutarak herkesin düşüncelerinde de reform yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.