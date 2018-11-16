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Bengihan: “çocuğa yapılacak her türlü yatırım, toplumun gelişmişlik düzeyinin temel belirleyici unsurudur“

Bengihan: “çocuğa yapılacak her türlü yatırım, toplumun gelişmişlik düzeyinin temel belirleyici unsurudur“

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
Bengihan: “çocuğa yapılacak her türlü yatırım, toplumun gelişmişlik düzeyinin temel belirleyici unsurudur“

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, çocukluk döneminin, insan gelişimi ve kişiliğin oluşması açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu dönemde çocuğa yapılacak her türlü yatırımın, toplumun gelişmişlik düzeyinin temel belirleyici unsuru olduğunu kaydetti.

Bengihan, 19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, doğumdan itibaren çocuğun barınması beslenmesi giyinmesi eğitilmesi sağlığının korunması gibi bedensel ihtiyaçlarının yanında yeterince ilgi ve sevgi görmesi şiddete dayalı olmayan ortamda yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişebilmeleri için her türlü fiziksel ve ruhsal istismardan korunmalarının çok önemi olduğuna işaret eden Bengihan, kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle son yıllarda ülkede çocuklara karşı yaşanan üzücü olaylarda büyük artış olduğunu kaydetti.
Bengihan, “Aileler güvensizlikten dolayı çocuklarının park yerlerine gitmelerine hatta evlerinin önünde bile oyun oynamalarına dahi izin veremez duruma gelmiştir” diyerek, bunun da çocukların TV ve benzeri elektronik cihazlar önünde uzun zaman geçirmesine neden olduğunu çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.
Nüfus yapısının hızla değişmesine paralel olarak ülkemizde cinsel istismar, fiziksel şiddet, ırkçı saldırılar, madde ve alkol kullanımının da arttığına işaret eden Bengihan, “yapılan istatistiksel çalışmalar göstermektedir ki çocuk sayısı fazla olan ailelerde çocuklar kontrol edememekte buna paralel olarak da çocuklar hem aile içinde hem de sokakta fiziksel saldırıya ve istismara uğramaktadırlar” dedi.
Ülke sınırları içinde yaşayan çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesinin devletin asli görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Bengihan, sağlıklı, biyolojik ve fiziksel çevrenin yanında sosyal çevrenin de sağlıklı olmasının çocukların en temel hakkı olduğunu belirtti.
Bengihan, KTAMS olarak, ülkemizde kadına ve çocuğa uygulanan şiddeti engellemeye yönelik meclisten geçirilen yasaların gündelik hayatta karşılığını bulacak şekilde bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini söyleyerek, toplumun geleceğini oluşturan çocukların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimi için her platformda katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 18:10
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