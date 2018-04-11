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BENGİHAN: “AKARYAKIT ZAMMI GERİ ALINSIN”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin, “icraat değil, zam hükümeti olma yolunda olduğu” eleştirisinde bulunarak, akaryakıt zammının derhal geri alınmasını istedi.

BENGİHAN: “AKARYAKIT ZAMMI GERİ ALINSIN”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin, “icraat değil, zam hükümeti olma yolunda olduğu” eleştirisinde bulunarak, akaryakıt zammının derhal geri alınmasını istedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 20:05
BENGİHAN: “AKARYAKIT ZAMMI GERİ ALINSIN”
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KTAMS’TAN HÜKÜMETE “İCRAAT DEĞİL, ZAM HÜKÜMETİ OLMA YOLUNDA” ELEŞTİRİSİ

 BENGİHAN: “AKARYAKIT ZAMMI GERİ ALINSIN” 

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin, “icraat değil, zam hükümeti olma yolunda olduğu” eleştirisinde bulunarak, akaryakıt zammının derhal geri alınmasını istedi.

Bengihan, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan birçok soruna çare üreteceği vaadiyle kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin halkın beklentilerini karşılama yönünde beklenen performansı gösteremediğini savundu.

Güven Bengihan, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi ve halkın alım gücünün büyük oranda erozyona uğraması karşısında hükümetten acil tedbirler beklenirken; bunun tersine, akaryakıta yapılan zam ve buna bağlı olarak oluşacak zincirleme zamlarla, özellikle asgari ücretli, özel sektör çalışanları ve sabit gelirli kesimin ekonomik olarak yok oluşun eşiğine sürükleneceğini kaydetti.

Akaryakıta yapılan zammın derhal geri alınmasını talep eden Bengihan, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi karşısında dar gelirlilerin ve çalışanların alım gücünü koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için süratle gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

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