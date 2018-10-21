“ben Atatürk” İsimli Kitap Basıldı Ve Dağıtımına Başlandı



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, kendi projeleri olan ‘’Ben Atatürk’’ adlı kitabın T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin maddi katkıları ile basıldığını ve dağıtımının başladığını kaydetti.

Dernek Başkanı Latif Akça tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yazar Suat Turgut tarafından kaleme alınan, Ogan Kandemiroğlu’nun kalemi ile çizilen kitaplar tüm ilk ve orta okullara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Açka, bu proje ile hayata geçen “Ben Rauf R. Denktaş’’, “Ben Dr. Fazıl Küçük’’ ve şimdi de “Ben Atatürk’’ kitaplarının tüm okullara kaynak olarak dağıtıldığını ifade etti.

Bugüne kadar toplam 60 bin kitap ve 80 bin adet “Denktaş’ça” dergisinin dağıtıldığını belirten Akça, “Milli mücadele yıllarımız ve Kıbrıs Türk Halkının yaşayışı gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır” dedi.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI



