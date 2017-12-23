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"Ben ifade vermedim"

25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş'u sokak ortasında beş bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özgür Okumuş kendisini savundu.

"Ben ifade vermedim"

25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş'u sokak ortasında beş bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özgür Okumuş kendisini savundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
"Ben ifade vermedim"
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Gazimağusa’da geçtiğimiz Nisan ayında, eşi Burcu Okumuş’u 5 bıçak darbesi ile öldürmekle suçlanan Özgür Okumuş’un duruşmasına dün devam edildi. Okumuş’un polise gönüllü olarak verdiği ifadenin geçerliliğin belirlenmesi amacı ile yapılan duruşma içinde duruşmada avukatı İbrahim Demirtaş, sanığı yeminli şahadet için tanık kürsüsüne çıkardı. Sanık Özgür Okumuş, polis tarafından kendisinden ifade alınmadığını, sadece birkaç soru sorulduğunu ileri sürdü. Okumuş, hastanede kendisine geldiğinde “neden buradayım” diye sorduğunu, kendisine “eşini öldürdüğünü” söylediklerini ve bunun üzerine yeniden fenalaştığını ileri sürdü. 

“Hastaneye nasıl geldim hatırlamıyorum”

Ambulans ile hastaneye götürüldüğü anı hatırlamadığını, ilk olarak ameliyathane gibi bir yerde olduğunu hatırladığını anlatan sanık Okumuş, kendisinin polise ifade vermediğini ileri sürerek, “ ben sadece tahkikat subayının birkaç sorusunu cevapladım” şeklinde konuştu.

Gözünü açtığında, meselenin tahkikat subayı Serkan Bulak ve diğer polisleri gördüğünü ve Bulak’ın kendisine “geçmiş olsun Özgür” dediğini anlatan Okumuş, “neden buradayım” diye sorduğu zaman kendisine “eşini öldürdüğünü” söylediklerini ve bunun üzerine yeniden fenalaştığını ileri sürdü. 

"Aldattığı için öldürdüm"

Yeniden kendine geldiğinde tahkikat subayının kendisine sorular sorduğunu, eşini neden öldürdüğü yönündeki soruya ise “aldattığı için öldürdüm” şeklinde cevap verdiğini iddia eden Okumuş, kendisine nerede çalıştığı, ne kadar zamandır KKTC’de olduğu şeklinde bazı sorular sorulduğunu da söyledi.

Okumuş, ifadesinin alt kısmına yazmış olduğu el yazısının kendisine ait olduğunu belirterek, “benim yazım genelde çok iyidir, cezaevinde arkadaşların dilekçelerini bile ben yazarım, ancak burada o kadar kötü durumdaydım ki çok kötü yazmışım” diyerek, ifadenin alındığı iddia edildiği saatlerde, iyi durumda olmadığını ileri sürdü. Savunma avukatı İbrahim Demirtaş, sanığın el yazı örneklerinin mahkemeye emare sunulması amacı ile mahkemeden süre talep etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı, Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun, davayı 3 Ocak 2018 tarihine ertelediğini açıkladı.

Diyalog - Hüseyin Çiçek

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