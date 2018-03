Ben Görevimi yaptım

ABC televizyonuna verdiği mülakatta eylemini savunan Wilson, genci engellemek için başka türlü davranmasına imkan kalmadığını söyledi. Wilson, "Ben görevimi doğru bir şekilde yaptım" diye konuştu.

Öldürdüğü gencin beyaz olması halinde aynı şekilde davranıp davranmayacağı sorusuna da Wilson "aynı şekilde davranırdım" diye cevap verdi.

Brown'ın iri ve çok güçlü bir çocuk olduğunu, kendisine yumruk attığını ve silahını almaya çalıştığını öne süren Wilson, hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü iddia etti.

Wilson'un yargılanmasına gerek görülmemesi üzerine başlayan gösteriler ise ülke genelinde devam ediyor. Ferguson'da dünkü şiddet olayları, yağma, ev ve araçların ateşe verilmesi vakalarının tekrar yaşanmaması için Missouri Valisi Jay Nixon'ın talebi üzerine kente 2 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği gönderildi. Kentte daha önceden konuşlanan birliklerle bu rakamın 2 bin 200'ü geçtiği ifade edildi.





Michael Brown 9 Ağustos'ta öldürülmüştü.

POLİSTEN GÖZALTI

Ferguson'da önceki geceye göre daha sakin geçen gösterilerde Ferguson Polis Merkezi'nin önünde toplanan kalabalık bazı yolları kapattı. Bir polis aracı ateşe verilirken, polis göstericileri biber gazıyla dağıttı. Gösterilerin şiddete dönüşmesi ihtimali üzerine gruptan dağılmasını ve evlerine gitmesini isteyen polis, ayrılmamakta direnen onlarca kişiyi Ulusal Muhafız Birlikleri yardımıyla gözaltına aldı.

Ferguson'un dışında aralarında New York, Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago'nun da bulunduğu birçok kentte gösteriler düzenlendi. Gösterilerin genel olarak barışçı şekilde sürdüğü bildirildi.

NEW JERSEY İLE NEW YORK'U BAĞLAYAN TÜNELİ KAPATMAK İSTEDİLER

New York'ta Union Square'de toplanan yüzlerce gösterici New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln tüneline doğru yürüyerek tüneli trafiğe kapatmak istedi ancak polis göstericileri engelledi.