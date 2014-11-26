Ben Görevimi yaptım

POLİSTEN GÖZALTI

Ferguson'da önceki geceye göre daha sakin geçen gösterilerde Ferguson Polis Merkezi'nin önünde toplanan kalabalık bazı yolları kapattı. Bir polis aracı ateşe verilirken, polis göstericileri biber gazıyla dağıttı. Gösterilerin şiddete dönüşmesi ihtimali üzerine gruptan dağılmasını ve evlerine gitmesini isteyen polis, ayrılmamakta direnen onlarca kişiyi Ulusal Muhafız Birlikleri yardımıyla gözaltına aldı.

Ferguson'un dışında aralarında New York, Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago'nun da bulunduğu birçok kentte gösteriler düzenlendi. Gösterilerin genel olarak barışçı şekilde sürdüğü bildirildi.

NEW JERSEY İLE NEW YORK'U BAĞLAYAN TÜNELİ KAPATMAK İSTEDİLER

New York'ta Union Square'de toplanan yüzlerce gösterici New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln tüneline doğru yürüyerek tüneli trafiğe kapatmak istedi ancak polis göstericileri engelledi.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTILAR



'IRKÇILIK SİSTEMATİK BİR SORUN'



OBAMA'DAN AÇIKLAMA

'SADECE ONUN ÖLDÜRÜLMESİYLE ALAKALI DEĞİL'



'YAPICI OLANLAR, BAŞKANINIZ SİZİNLE'

ADALET BAKANI'NA TALİMAT VERDİ

'ONLARA KARŞI HİÇBİR SEMPATİM YOK'

Tünelden Times Square'e geçen göstericiler, burada 7. caddeyi trafiğe kapatmak isteyince polis grubu dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında polis bazı göstericileri gözaltına aldı.Black Youth Project 100 (Siyahi Gençlik Projesi 100) adlı siyahi haklar savunucusu sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla toplanan bir grup protestocu, bir araştırmaya göre ABD'de her 28 saatte bir siyahinin polis ya da mahalle bekçisi tarafından öldürülmesine dikkati çekmek ve bu soruna karşı ilgili idarecilerin adım atması çağrısında bulunmak için eylemler düzenledi.Siyahlara karşı ayrımcılık yapmakla suçladıkları polis üzerinde yaptırım yetkisi bulunan kurumların önünde toplanan protestocular, her bir kurumun önünde, Michael Brown'ın öldürüldükten sonra cesedinin 4 saat boyunca caddede bekletilmesini sembolize etmek adına dört dakika süreyle ölü taklidi yaptı.Rapordaki istatistiğe uygun olarak eylemlerini 28 saat boyunca aralıklarla sürdürecek protestocular bu kapsamda gün boyunca, "Siyahların Yaşamı Değerli", "Mike Brown İçin Adalet", "Irkçılığa, Polis Şiddetine Son" yazılı pankartlarla kent meclisi, polis şikayet merkezi ve belediye başkanlığı gibi binaların önüne gelerek sloganlar attı, “ölü taklidi yapma, polis şiddetine kurban giden siyahilerin adlarını okuyarak saygı duruşunda bulunma” gibi eylemler sergiledi.Gösterinin organizatörlerinden Jonathan Lykes, ABD'de sistematik bir ırkçılık sorunu bulunduğuna işaret ederek, buna karşı mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. İnsanların bu son yaşananlara kızmakta haklı olduğunu kaydeden Lykes, şöyle devam etti:“Amacımız bu öfkeyi ve acıları güce dönüştürmek. Bu ülkedeki ırkçılık tarihine eklemlenmiş sistemleri nasıl değiştirebileceğimizi, bu ırkçılık tarihini nasıl tersine çevirebileceğimizi, Darren Wilson gibilerinin serbest kalabilmesine izin veren politikaları, polisin siyahların yaşadığı mahallelerdeki rutin uygulamalarını nasıl değiştirebileceğimizi konuşmalıyız."Tüm bu idealleri uzun vadeli stratejik ve kalıcı bir plana dönüştürmeleri gerektiğini anlatan Lykes, dolayısıyla bu eylemlerinin tek bir günlük tepkisel bir protesto olmakla sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde özgürlük ve adalet için mücadele edeceklerini dile getirdi.Samantha adlı bir başka eylemci de şu anda büyük bir öfke ve acı duyduğunu, dün Darren Wilson hakkındaki jüri kararının ardından bir siyahinin yaşamının daha değersiz İLAN edilmiş olunduğunu söyledi.Amerika'da ırk ayrımcılığın yaygın bir sorun olduğuna işaret eden Samantha, "Bu durumda bir düzelmenin de olmadığını çünkü ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün sistematik nedenlerinin yeterli derecede ele alınamadığını" savundu. Samantha, örneğin okullarda hala siyah-beyaz ayrımcılığının devam ettiğini, siyahilerin iş bulmasının da aşırı derecede sınırlı olduğu görüşünü dile getirdi.ABD Başkanı BARCAK OBAMA, Ferguson'da olanları bahane ederek şiddete başvuranlara hiçbir sempati duymadığını ama toplumun bazı kesimlerine adil davranılmadığı duygusuyla hayal kırıklığı yaşayanları anladığını söyledi. Obama, Chicago'da göçmenlik konusunda yapacağı konuşmanın başında Ferguson'da yaşanan olaylara değindi.Karar sonrası yaşanan hayal kırıklığının sadece Brown'ın öldürülmesiyle alakalı olmadığını, Afrikan-Amerikan toplumunda kanunların adaletli uygulanmadığına dair kökeni derinlere uzanan bir algı bulunduğunu belirten Obama, "Bu her yerde ve güvenlik güçlerinin çoğunluğu için geçerli olmayabilir ama insanların bu algısı da yaratılmış bir şey değil, kökleri bu ülkede uzun süredir var olan gerçeklere dayanıyor" diye konuştu.Hayal kırıklıklarına yapıcı veya yıkıcı şekilde cevap verme yollarına dikkati çeken Obama, "Binaları yakmak, araçlara, mülklere zarar vermek, insanları tehlikeye atmak, bunlar yıkıcıdır ve bunların hiçbir gerekçesi olamaz. Bunlar suç davranışlarıdır ve bu tür suçlara karışanlar için işlem başlatılmalıdır" dedi. Obama, medyadan çok ilgi görmeseler de aslında Chicago, New York, Los Angeles ve diğer yerlerdeki büyük gösterilerin barışçıl şekilde gerçekleştiğine de işaret etti."Eğer Amerikan toplumunun herhangi bir parçası kendisine adaletli davranıldığı ve hoş karşılandığı hissine sahip değilse, bu hepimizi riske sokar, hepimiz bundan kaygı duymalıyız" ifadesini kullanan Obama, sorunları yıkıcı değil yapıcı yollardan çözmeye çalışanlara seslenerek, Başkanları olarak onlarla çalışacağını söyledi.Obama, bir Başkan olarak soruşturma ve incelemenin devam ettiği spesifik davalar hakkında konuşmasının uygun olmadığını ama halkın, kökleri derinlere dayanan kaygılarını ele almaları gerektiğini belirterek, "Yapıcı yollarla bunlara çözmek için çalışmaya hazır olanlar; Başkanınız sizinle çalışacak. Ülke genelindeki güvenlik güçleri ve valilikler ve belediyeler, sizlerle de çalışmak istiyorum" diye konuştu.Obama, bunun bir parçası olarak Adalet Bakanı Eric Holder'a, Ferguson'daki olayı soruşturmasının yanı sıra toplumda güveni inşa etmeye odaklı bölgesel toplantı serileri oluşturmak için birlikte atılabilecek spesifik adımları belirlemesi talimatını verdiğini açıklayarak, "Gelecek hafta, güvenlik güçlerinin adil olduğu ve ülkedeki her bir bireye eşit düzeyde uygulama yapıldığından emin olmak için atabileceğimiz spesifik adımları belirlemeye başlama amaçlı olarak, eyalet ve yerel yetkililer ile güvenlik güçleri, toplum liderleri ve dini liderleri bir araya getireceğiz" dedi.Polislerin uygun eğitilmesinin onların hizmetlerini artırdığını ve bunun da insanların sisteme güvenini yükselttiğini hatırlatan Obama, şunları kaydetti:"Dolayısıyla, özellikle atabileceğimiz adımlar var. Bizim için kilit nokta, en iyi uygulama yöntemlerini artırmamız, şehir şehir, eyalet eyalet çalışmamız. Çünkü Ferguson'daki sorun sadece Ferguson'un problem değil. Bu Amerika'nın problem ve gerçekten buna bir değişim getirdiğimizden emin olmalıyız."Obama, Ferguson'daki şiddet olayları hakkında da şunları söyledi:"İşin özü şu: Yıkıcı davranışlar hiçbir yarar, değer getirmez. Hiçbir zaman sivil haklar kanununun veya SAĞLIK reformunun veya göçmenlik reformunun arabalar yakıldığı için geçtiğini görmedim. Bunlar oldu, çünkü insanlar oy verdi, harekete geçti, organize oldu, problemleri çözmek için en iyi yöntemlere başvurdular. Gerçekten ilerleme böyle olur. Dolayısıyla, kısa vadeli, kolay yolu seçip yıkıcı davranışlara girmeyin. Gerçek değişimi getirmek için benimle ve valilerle, eyalet yetkilileriyle çalışarak uzun vadeli, zorlu ve kalıcı yolu seçin. Ferguson'da olanların şiddet için gerekçe oluşturduğunu düşünenlere hiçbir sempatim yok. Kendi toplumunu zarara uğratanlara hiçbir sempatim yok. Ama, toplumun bazı kesimlerine adil davranılmadığı ve bazı bireylere diğerleri kadar değer verilmediği duygusuna sahip oldukları için hayal kırıklığı yaşayan ve acı duyan çoğunluğu anlıyorum, onlarla çalışmak istiyorum, Başkanınız sizinle. Odaklanmamız gereken bu, hadi yapıcı olalım".Missouri eyaletindeki St. Louis kentine bağlı Ferguson'da ağustos ayında meydana gelen olayda, polis memuru Darren Wilson silahsız siyahi genç Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, bunun üzerine kentte günler süren gösteriler düzenlenmişti. St. Louis'deki soruşturma kurulunun değerlendirmesinin ardından Brown'ı öldüren polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönünde dün kararın çıkmasının ardından, ABD'de ırk ayrımcılığı tartışmaları yeniden alevlendi ve ülke genelinde protestolar başladı. Karara tepkiler, Brown'un öldürüldüğü Ferguson'da şiddet eylemlerine dönüşmüştü.