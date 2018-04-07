BELLAPAİS’TA “İLKBAHARA MERHABA” KONSERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLKİNİ DÜN AKŞAM BELLAPAİS MANASTIRI’NDA VERDİĞİ "İLKBAHARA MERHABA" KONSERLERİNE BU AKŞAM ODTÜ’DE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “İlkbahara Merhaba” konserlerinin ilkini dün akşam Bellapais Manastırı’nda verdi.



Konser izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş de yer aldı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, şef Ali Hoca yönetimindeki orkestraya konserde solistler gitar sanatçısı Kağan Korad ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman eşlik etti.



Konserin ilk bölümünde, Fransız Besteci Gabrıel Fauré’nin – Pavane tarzda yazdığı, ayn adı taşıyan eseri ve Hüseyin Kırmızı’nın Sesler ve Renkler başlığı altındaki 10 parçası; ikinci bölümde ise Arjantinli besteci Astor Pıazzolla’nın bestesi seslendirildi.



Konserlerin ikincisi bu akşam 20.00’de, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde verilecek.