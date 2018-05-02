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Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 17 Mayıs’ta Başlayacak

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 17 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak.

Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 17 Mayıs’ta Başlayacak

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 17 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 17 Mayıs’ta Başlayacak

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 17 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak.

Festival KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şef Artun Hoinic yönetiminde sunacağı konser ile başlayacak.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN SANATÇILAR SAHNE ALACAK

KKTC\'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Rusya, İtalya, Suriye, Litvanya’dan da sanatçıların katılacağı geleneksel festivalde, tüm konserler 20.30\'da başlayacak. 24-25 Mayıs’taki konser saati ise 21:00 olacak.

Festivale katılmak isteyen müzikseverler, konser biletlerini Bellapais Manastırı gişesinden ve konser akşamı girişten temin edebilecek.

Açılış ve kapanış dışındaki tüm resital ve konserler öğrencilere ücretsiz olacak. Festival her zaman olduğu gibi KKTC\'nin turizm başkenti olarak bilinen Girne\'de bulunan tarihi Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek

PROGRAM

“Festival programı:

17 Mayıs

AÇILIŞ GALA KONSERİ

KKTC  CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ O R K E S T R A S I

Şef: Artun HOINIC

Solist: Martynas LEVİCKİS ( Akordiyon ) KKTC/TÜRKİYE /LİTVANYA

24-25 Mayıs

” TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARMONİ MIZIKASI” Konseri

Şef : Tarık TAL ( Bando Binbaşı )

Solist: Rüya TANER (Piyano/Piano)

28 Mayıs

PİYANO RESİTALİ……………………………FRANSA

Maxime ZECCHİNİ

1 Haziran

VİYOLONSEL-PİYANO RESİTALİ……….TÜRKİYE-RUSYA

Ali SAK ( Viyolonsel) / Mirella PETROVA (Piyano)

3 Haziran 

FLÜT-PİYANO RESİTALİ ………………………… İTALYA

Alessandro CROSTA ( Flüt )/ Nadia TESTA (Piyano)

7 Haziran

KEMAN - PİYANO RESİTALİ ……………………… FRANSA

Gernot WINISCHHOFER ( Keman )

Betrand GİRAUD

(Piyano )

10 Haziran 2018 ” ADA’ nın rüyası “ GENÇLİK KONSERİ “

Deniz BESİM ( Piyano/Piano) )…………..KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Tambi CİMUK (Piyano / Piano) ……………………………………………….SURİYE

İlayda ERTEN ( Flüt/Flute)………………KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Gülnare ÖZDEMİR (Piyano eşlik/Piano accomp. )…AZERBAYCAN

Princess Galyani Vadhana Ins_tute of Music students Banghok / THAİLAND

PİYANO DÖRTLÜSÜ

Yanini PONGPAKATİEN ( Keman / Violin )

Chamamas KAEWBUADEE ( Viola /Viola )

Wathusiri KARAWAPONG ( Kontrabas / Double Bass)

Nardvadee

SUTHİSOMBOON

( Piyano)

12 Haziran 

 “OLTEN YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ “ KONSERİ/ …..TÜRKİYE

“ OLTEN STRING QUART ET “ CONCERT

Eren KUŞTAN ( 1. Keman /1st Violin )

Gülce KARAGÖZCÜK / 2. Keman / 2nd Violin )

Ercan ATASOY ( Viyola / Viola )

Beste BAŞCI ( Viyolonsel / Cello )

21 -22 Haziran

21 Haziran “ DÜNYA MÜZİK GÜNÜ “

FESTİVAL KAPANIŞ KONSERİ

“ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ BANDOSU “ KONSERİ

Şef: Kaya AYDOĞDU ( Bando Albay )”

(GÖZ/HÖ)     FOTOĞRAFLI

 

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