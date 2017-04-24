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24 Nisan 2017 Pazartesi 09:47

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Papageorgio String Quartet Konseri İle Devam Edecek

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın gerçekleştirilecek Papageorgio String Quartet Konseri ile devam ediyor.

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Papageorgio String Quartet Konseri İle Devam Edecek
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 : 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın gerçekleştirilecek Papageorgio String Quartet Konseri ile devam ediyor.

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında yarın 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek konserde Papageorgio String Quartet’ in üyeleri Constantin Papageorgio (1. Keman), Iraklis Mitelas (2. Keman), Nicolas Papageorgio (Viyola) ve Gürhan Nuray (Çello) sahne alarak, “Sinema Müziği Latin Müziği’ ne Karşı” konseri verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, konserde Indiana Jones, Godfather, Amelie, Star Wars, Game of Thrones, Braveheart, E.T. ve Karayip Korsanları filmlerinin müzikleri yanında Latin müziklerinden örnekler de sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ın katkılarıyla gerçekleştirilen Festival kapsamında,  28 Nisan’da da Piyanist Ece Kaptanoğlu’ nun sunacağı Piyano Resitali  yer alacak.

Konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilecek.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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