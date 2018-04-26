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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski Resital Verecek

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.):  14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski resital verecek.

Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski Resital Verecek

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.):  14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski resital verecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski Resital Verecek

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.):  14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski resital verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak resitalde, piyanist Marek Drewnowski, Chopin, Liszt  ve Scarlatti’nin eserlerini yorumlayacak.  

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği,  Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde, Telsim Vodafone ile Deniz Plaza Ana sponsorluğunda ve Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 28 Nisan Cumartesi akşamı ise Expromte Trio Konseri ile devam edecek.

Marek Drewnowski, Chopin ve Scarlatti yorumcusu olarak pek çok ödül almış, efsanevi müzik adamı Leonid Bernistein tarafından ABD’ ye davet edilerek New York ve Boston Senfoni orkestraları eşliğinde verdiği konserler ve yaptığı kayıtlar sayesinde dünya çapında ünlenmiş ayrıca ünlü Polonyalı yönetmen Zanussi’ nin yönettiği Frederik’ in Cazibesi filminde Chopin rolünde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 

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Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL’den; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinde temin edilebilecek.

Ayrıntılı bilgi, 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından alınabilir.

(TUĞ/HA)     FOTOĞRAFLI

 

 

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