Bellapais Müzik Festivali Perşembe Akşamı Başlıyor…



22’nci Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 17 Mayıs Perşembe akşamı başlıyor.

Müzik Vakfı’nın organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayesinde düzenlenen ve Bellapais Manastırı’nda yer alacak Festivalin ilk konserini, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verecek.

Festival Genel Koordinatörü Yılmaz Taner, yaptığı basın açıklamasında festival programı duyurdu.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılışı,Perşembe akşamı saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle yapılacak.

Konserde, Orkestranın şefliğini Artun Hoinic üstlenecek. Genç müzisyen Martynas Levickis ise akordiyon performansı sergileyecek. Uluslararası düzeyde solistler ve şefler de orkestraya eşlik edecek.

24 ve 25 Mayıs’ta ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası konser verecek. İlk konser akşamı, Eray İnal, Gustav Holst, George Gershwin ve Edvard Greig’in eserlerinden oluşacak gecede, konser piyanisti Rüya Taner, Edvard Greig’in konçertosunu sergileyecek. Konserler her iki gün de saat 21.00’de başlayacak.



28 Mayıs akşamı, Fransız piyanist Maxime Zecchini, programa Mozart ve Chopin gibi bestecilerin eserleriyle Festivale katılacak.1 Haziran akşamı ise, viyolonsel sanatçısı Ali Sak’a, piyanoda Mirella Petrova eşlik edecek.Konserler, 3 Haziran’da, Flüt performansçısı Alessandro Crosta ve piyanist Nadia Testa’nın İtalya’dan katılımıyla devam edecek.7 Haziran’da, Fransa’dan Gernot Winischhofer, kemanı ve Betrand Gıraud piyanosuyla sahne alacak.10 Haziran’da, Ada’nın Rüyası Genç Yetenekler Konseri’nde, KKTC, Suriye, Tayland ve Azerbaycan’dan sanatçılar performanslarını sergileyecekler.Ardından 12 Haziran Salı günü, İzmir’den Olten Yaylı Çalgılar Dörtlüsü keman, viyola ve viyolonselleriyle Mozart, Schubert ve Wolf’tan dinleti sunacak.20 ve 21 Haziran akşamlarında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosunun konseri, Bando Albay’ı Kaya Aydoğdu’nun şefliğiyle gerçekleşecek.