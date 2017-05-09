Bellapaıs Müzik Festivali Gülseren Sadak Piyano Resitaliyle Devam Edecek

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Gülseren Sadak’ın piyano resitaliyle devam edecek.

Piyanist Gülseren Sadak resitalinde Bach, Schubert, Rachmaninov ve Ravel’ in yapıtlarını yorumlayacak. Konserde Fikri Toros da konuk piyanist olarak yer alacak.

18 Nisan-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yer alacak diğer konserler şöyle:

“12 Mayıs Cihan Ünal ve Önder Bali “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri;

13 Mayıs 'Festival Kapanış Konseri' KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri.”

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak tüm konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser geceleri girişten temin edilebiliyor.