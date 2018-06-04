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Bellapais Müzik Festivali devam ediyor

22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Perşembe gecesi keman ve piyano konseri verilecek. 

Bellapais Müzik Festivali devam ediyor

22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Perşembe gecesi keman ve piyano konseri verilecek. 

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:20
Bellapais Müzik Festivali devam ediyor

22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Perşembe gecesi keman ve piyano konseri verilecek. 

Fransız sanatçıların yer alacağı gecede kemanda Gernot Winischhofer, piyanoda Betrand Giraud sanatseverlerle buluşacak.

Festival, geçtiğimiz Cuma gecesi Bellapais viyolonsel ve piyano resitali ile Türkiye ve Bulgaristanlı sanatçılara, yine festival kapsamında geçtiğimiz Pazar gecesi Flüt ve piyano ile İtalyan sanatçılara ev sahipliği yaptı. Flütte Alessandro Crosta, piyanoda Nadia Testa yer aldı.

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10 Haziran’da gerçekleşecek “Ada’nın Rüyası Genç Yetenekler” Konseri’nde ise, KKTC, Suriye, Tayland ve Azerbaycan’dan sanatçılar performans sergileyecek.

Ardından 12 Haziran Salı günü, İzmir’den Olten Yaylı Çalgılar Dörtlüsü keman, viyola ve viyolonselleriyle Mozart, Schubert ve Wolf’tan dinleti sunacak.

20 ve 21 Haziran’da ise, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) bandosunun konseri, Bando Albay Kaya Aydoğdu’nun şefliğiyle gerçekleşecek.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 17:46
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