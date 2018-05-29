Bellapais Konserleri Türkiye- Bulgaristan Sanatçıları İle Devam Ediyor...

: 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında 1 Haziran Cuma gecesi çello ve piyano konseri gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Bulgaristan sanatçılarının yer alacağı gecede Çellodan Ali Sak, piyanoda Mirella Petrova birbirinden güzel eserlerle sanatseverlerle buluşacak

PİYANO RESİTALİ

Festival kapsamında piyano resitalini Fransa’dan Maxime Zecchini sunarken, Fransız büyükelçisi ve eşi de konseri izleyenler arasında yer aldı.



Ünlü piyanistin sadece sol eliyle çaldığı eserler büyük beğeni topladı.TSK ARMONİ MIZIKASI22’incisi düzenlenen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası da ard arda verdiği konserlerle konuklara güzel iki gece yaşattı.24 Mayıs Perşembe gecesi düzenlenen konserde konser piyanisti Rüya Taner’e Türk Silahlı Kuvvetleri armoni Mızıkası Orkestrası eşlik ederken, 25 Mayıs Cuma gecesi ise TSK Armoni Mızıkası Orkestrası şef Tarık Tal eşliğinde sanatçılar, flütte Hüseyin Akın, Klarnette Çağatayhan Daniş, Soprano Gökçe Nur Semerci ve Bas Umut Tingür’e eşlik ettiler.