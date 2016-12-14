Belediyelerin Kullanıma Verilen 16 İş Aracının Bakım Onarımı İle İlgili Protokol İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen ve bakanlık tarafından belediyelerin, Orman Dairesi’nin ve İtfaiye’nin kullanıma verilen 16 iş aracının bakım onarımı ile ilgili protokol imzalandı.

Protokole göre, üretici firma araçların iki yıl boyunca tüm bakımlarını ücretsiz olarak üstlenecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün imzalanan protokole İçişleri Bakanlığı adına Bakanlık Müsteşarı Gürkan Kara ve Ford Cargo Araç KKTC Temsilcisi Minsan Engineering Ltd. adına Ayer Yarkıner imza koydu.

KANBAY: “HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Protokol imza törenine katılan TC Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye’nin KKTC’nin gelişmesi için her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti ve yerel yönetimlerin insan yaşamındaki önemine işaret etti.

Kanbay, mevcut yapılarının iyileştirilmesi, faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Ford Otosan’ın cömert ve iyi bir davranış sergilediğini belirten Kanbay, Ford Otosan firması yetkililerine Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek için teşekkür etti.

KARA: “BELEDİYELERİMİZİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK”

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 16 üst yapılı kamyon aracın, yaklaşık beş ay önce belediyelere dağıtıldığını kaydetti.

Kara, Ford Otosan firmasının belediyelerin yükünü hafifleteceğini ve kamyonların 2 yıllık garanti süresince periyodik bakımlarını, operatör eğitimlerini, fabrikasyon nedenlerle ortaya çıkabilecek diğer madeni gövde ve boya arızalarını ücretsiz olarak yapacağını belirtti. Kara, firma yetkililerine Bakanlık adına teşekkür etti.

ÖKSÜZOĞLU: “BÜYÜK BİR İHTİYAÇ GİDERİLDİ”

Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu da, 5 ay önce İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 16 araç için TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Öksüzoğlu, yerel yönetimlere katkının yerel halka yapılmış bir katkı olduğunu ve bu konuda belediyelerin desteklenmesinin devam etmesini istediklerini kaydetti.

YARKINER: “GARANTİ KAPSAMINDA İKİ YIL ÜCRETSİZ SERVİS”

Ford Cargo Araç KKTC Temsilcisi Minsan Engineering Ltd. adına Ayer Yarkıner, konuşmasında, garanti süresince ücretsiz bakım yapacakları yönünde anlaşmaya varıldığını kaydetti.

TURFAN: “KIBRIS BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Ford Otosan Direktörü Serhan Turfan ise Ford markasının Türk mühendislerin eseri olduğunu belirterek, araçlar hakkında detaylı bilgi verdi. Turfan, Kıbrıs’ın kendileri için önemli olduğunu ve her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Turfan, yapılan protokolle araçların güvenlik sorunu olmayacağını, ihtimamlı muhafazaları ve kullanımlarının sağlanacağını ve ekonomik ömürlerinin artacağını söyledi.

Protokole, İskele Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Lapta Belediyesi, Lefke Belediyesi, Vadili Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, Paşaköy Belediyesi, Orman Dairesi ve İtfaiye Müdürlüğü imza koydu.