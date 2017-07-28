Belediyeler Birliği, Tdp’yi Ziyaret Etti

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, belediyelerin özerkliği konusunda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi. Ahmet Benli başkanlığındaki Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

BENLİ: “BELEDİYELERİN ÖZERKLİĞİ ÖNEMLİ”

“EMLAK GELİRLERİNDE GÜNCELLEME GEREKLİ”

ÖZYİĞİT: “YEREL YÖNETİM REFORUMUNA İHTİYAÇ VAR”

“İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, belediyelerin özerkliği konusunda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Ahmet Benli başkanlığındaki Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

Benli, Özyiğit’le görüşmelerinde yaptığı konuşmada 14-15 Temmuz’da belediyelerin sıkıntılarıyla ilgili bir çalıştay düzenlediklerini anlattı.

“Bizim derdimiz halkın her kuruşunu etkin hizmete dönüştürebilmek” diyen Benli, konuşmasında çalıştay sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Benli, çalıştayda özerklik konusunda atılması gereken adımlar olduğunun ortaya konduğunu anlattı.

Yıllar içinde alınan kararlar ve yapılan yasaların, yerinden ve hızlı yönetim için kurulmuş olan belediyeleri hantallaştırdığını dile getiren Benli, denetim konusuna da değinerek, belediyelerin her türlü denetime açık olduğunu ancak bunun bağımsız denetim olması gerektiğini söyledi.

Çalıştayda, Yeni İhale Yasası’nın yerinden yönetim mekanizmalarını yavaşlattığının ortaya konduğunu aktaran Benli, sokak aydınlatmaları konusundaki yasa gücünde kararname nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değindi.

Benli, belediyelerin güncel sosyal sigorta ve vergi borçları konusunun çözüldüğünü ancak, eski borçların tam dökümü yapılmadığı için bazı karışıklıklar yaşandığını dile getirdi.

“EMLAK GELİRLERİNDE GÜNCELLEME GEREKLİ”

2006 yılında belediyelerin yerel gelirlerinin 3’te 1’ini emlak vergileri oluştururken, gerekli güncellemelerin yapılmaması nedeniyle bu gelirlerin eridiğini anlatan Benli, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Su yönetimi konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Benli, ilgili dairede personel ve imkân sıkıntısı yaşandığını anlattı.

Öte yandan Türkiye’den gelen suyla ilgili uluslararası anlaşma dolayısıyla altyapı yatırımlarının durduğunu belirten Benli, bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

51/95 sayılı yasanın acilen güncellenmesi gerektiğini de kaydeden Benli, bütün bu sorunlarla ilgili bir heyet kurulduğunu dile getirerek destek istedi.

ÖZYİĞİT: “İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Cemal Özyiğit de TDP’nin Belediyeler Birliği’yle her zaman iş ve güç birliği yaptığına işaret ederek, Birliğin Türkiye’den gelen suyla ilgili daha önce yaptığı çalışmaya da destek verdiklerini hatırlattı.

Arzularının, tam da Belediyeler Birliği öncülüğünde hazırlanan çalışmada olduğu gibi, su konusunda bir üst kurul oluşturulması ve bu kurul altında yer alan belediyelerin suyu idare etmesi olduğunu anlatan Özyiğit, bu yöntem uygulanmadığı için gelecekle ilgili endişe duyduklarını kaydetti.

“CİDDİ BİR YEREL YÖNETİM REFORMUNA İHTİYAÇ VAR”

TDP olarak belediyelere, yerel yönetimden de öte, yerel hükümetler olarak baktıklarını anlatan Özyiğit, ciddi bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Emlak vergisi başta olmak üzere belediyelerin gelirlerinin eridiğine işaret eden Özyiğit, belediyelerin merkezi hükümet katkısına dayanarak hareket eder hale geldiğini belirtti.

Özyiğit, emlak vergilerinin evin büyüklüğüne değil rayiç bedeline göre alınması gerektiğini de vurguladı.

Belediyelerin gelirlerinin hizmet alanlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Özyiğit, yerel yöneticilerin hesap vermeleri gereken bir kamuoyu olduğunu bilerek, yasalara ve kurallara uygun şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.

Ülkede ciddi çevresel sorunlar olduğuna da değinen Özyiğit, rant ekonomisi ölçeğinde değil, ülke ihtiyacına göre hareket edilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Bu bağlamda tüm belediyelerin kentsel imar planı hazırlayıp hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, TDP olarak Belediyeler Birliği’ne destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu